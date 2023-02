Celebridades posam com panquecas para o dia da panqueca

Ele não é o único que gosta de comer essas coisas … outras estrelas que posaram com panquecas ao longo dos anos variam – e incluem todos, desde Jeff Bezos que Ciara , Nick Offerman que Justin Timberlake e muitos outros no meio.

Só para citar um pouco… Ocupado Phillips , Rita Ora , Joe Manganiello , Karlie Kloss , Jonathan Bennet dar Russel Wilson todos parecem se deliciar com um ou dois bolos de vez em quando.

Em outras palavras … as celebridades são como nós, mesmo no início da manhã.

BTW, curiosidade sobre o Dia da Panqueca – não é apenas mais um feriado aleatório inventado. De fato, carrega alguma importância religiosa, especialmente entre cristãos e católicos. É um dia de festa antes do início do primeiro dia da Quaresma, quando as pessoas costumam jejuar em preparação para a Páscoa.