Controvérsia do Super Bowl LVII, jogadas importantes e momentos engraçados de Chiefs vs. Eagles

Super Bowl LVII Entre o Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles tornou-se um clássico instantâneo como Patrick Mahomes levou seu time a uma recuperação no segundo tempo no domingo, no State Farm Stadium.

O grande jogo foi cheio de polêmica, incluindo um pênalti atrasado no cornerback dos Eagles James Bradberry.

Bradberry, 29 anos, admitiu após o jogo que estava realmente segurando a camisa do wide receiver do ChiefsJuJu Smith-Schuster.

“Eu vesti a camisa dele. Eles chamaram. Eu estava esperando que eles iriam deixá-lo andar“, disse Bradberry.

Com essa controvérsia resolvida pelo próprio culpado, os fãs podem se concentrar nas principais jogadas que levaram à vitória de Kansas City e nos momentos engraçados do grande jogo.

Principais jogadas do Super Bowl LVII

A primeira jogada importante da competição foi feita pelo linebacker do Chiefs Nick Bolton. Ele pegou um Jalen dói fumble e correu para a end zone para empatar o placar em 14 no segundo quarto.

Hurts, 24, marcou no lance seguinte, mas o touchdown de retorno de fumble de Bolton mudou a maré quando Philly parecia estar no controle total. Bolton marcou outro fumble return TD mais tarde no jogo, que foi cancelado depois que a recepção foi considerada incompleta.

Chiefs perdia por 10 pontos no intervalo e entrou no quadro final atrás por um único touchdown. Kadarius Toney então marcou um TD para dar a KC sua primeira vantagem no jogo.

Toney, 24, conseguiu o punt return mais longo (65 jardas) na história do Super Bowl depois de um rápido three-and-out para Philly, estabelecendo um Skyy Moore touchdown para subir oito pontos.

Momentos engraçados do Super Bowl LVII

Os Eagles conseguiram empatar o placar em 35 antes de Mahomes começar seu truque de mágica. Ele correu com uma torção no tornozelo para pegar uma primeira descida e preparar o field goal da vitória ao Harrison Butker.

Mahomes, 27, e companhia levaram negócios na reta final da competição, totalmente diferente de como começaram.

Travis Kelce marcou o primeiro touchdown da partida para o Chiefs e sua comemoração instantaneamente se tornou viral nas redes sociais.

A dança da “perna fedorenta”, popularizada em 2008, atraiu críticas mistas online, mas Kelce estava apenas se divertindo um pouco ao derrotar seu irmão.