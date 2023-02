Dani Alves teria dito a Joana Sanz que não se lembra de nada sobre a noite do ataque por estar bêbado

Tas últimas semanas não foram fáceis para o modelo Joana Sanz. Primeiro, houve a morte de sua mãe. Então, sua vida pessoal deu uma guinada de 180 graus quando seu marido Daniel Alves foi acusado e posteriormente preso por um crime de agressão sexual contra uma jovem em uma boate de Barcelona.

As duas notícias, quase em simultâneo, deixaram Joana Sanz em estado de choque. A modelo optou por enviar mensagens curtas através das redes sociais, inicialmente apoiando o marido, embora posteriormente tenha apagado todos os vestígios dele no Instagram.

Enquanto isso, ela continua lembrando todos os dias de sua mãe nas redes sociais, que morreu de um tumor.

A modelo vai desfilar na Mercedes Benz Fashion Week

Joana Sanz está agora a tentar reerguer a sua vida fazendo o que mais gosta: o seu trabalho. Estar na passarela é sua paixão e sua profissão. Além disso, um próximo evento será um grande passo em sua carreira no mundo da moda.

Joana Sanz vai reaparecer na passerelle da Cibeles, que se realiza no sábado dia 18 de fevereiro. Esta Mercedes Benz Fashion Week é um passo à frente na carreira de Sanz, que se apresentará com a firma Lola Casademunt, marca com a qual já trabalhou em outras oportunidades.

As palavras de sua mãe: Pegue essa dor e use-a para seguir em frente

“A sensação de solidão que ela sente se soma a ser alvo de muitas notícias e ela não quer ser julgada a cada decisão que toma”, explicou ‘El Programa de Ana Rosa’.

Joana Sanz recordou ainda as palavras da mãe, que adopta como modo de vida: “Nesta vida podes fazer tudo o que quiseres. Dá tudo, deixa-te chorar, seca as tuas lágrimas, tira essa dor que sentes por dentro e use-o para se impulsionar.”

A ligação entre Dani Alves e Joana Sanz

Por outro lado, ‘El programa de Ana Rosa’ disse que poderia ter havido um telefonema entre Daniel Alves e Joana Sanz, no qual esta última confirma “que não se lembra de nada daquela noite porque estava bêbado”.

“Quando Dani Alves diz a ela para não ir ao primeiro encontro, é porque ele queria poupá-la do trabalho de vê-lo naquelas condições”, acrescentou Joaquin Prat.