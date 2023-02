Gisele Bündchen sai para passear de bicicleta com os dois filhos que divide com Tom Brady

Msuper talentosa mãe de dois filhos slash Super Model Gisele Bündchen continua provando que está indo muito bem como mãe e voltando à carreira como uma das modelos mais exclusivas do mundo. Desde que ela iniciou todos os procedimentos para se divorciar de Tom Brady, Gisele rapidamente chegaram a um acordo com o ex-zagueiro para co-criar seus filhos em harmonia. Até agora, os dois parecem estar fazendo um ótimo trabalho, já que Gisele Bündchen recentemente permitiu que os paparazzi tirassem fotos dela andando de bicicleta com o filho Benjamin, 13, e a filha Vivian, 10.

Tom Brady confirma sua aposentadoria via Instagram

Essas imagens foram tiradas na quinta-feira passada, ela estava saindo para um passeio matinal de bicicleta com os dois filhos e parecia se divertir muito com os dois. Gisele estava usando um boné de beisebol, top curto preto, leggings combinando e tênis OC. Na verdade, ela estava andando em uma bicicleta bastante cara que sai no mercado de varejo por US $ 14.250. É uma bicicleta Specialized S-Works Tarmac SL7 – Shimano Dura-Ace Di2. Gisele Filha Vivian usava um capacete rosa e Benjamin um verde. Os três se assumiram em público quase duas semanas depois que Tom Brady anunciou sua verdadeira aposentadoria.

O que Tom Brady tem feito?

Além de viver a vida como pai, Tom Brady também tem estado bastante ocupado com seu ‘Let’s Go!’ podcast. Nos últimos episódios, teve convidados importantes como Peyton Manning ou Bill Bellichick. Enquanto espera o show da Fox Sports começar no outono de 2024, Tom Brady continuará trabalhando com seu podcast e se estabelecerá na cidade de Miami para aproveitar a vida na aposentadoria e ser o melhor pai que pode ser. Contanto que ele e Gisele estejam felizes com a situação de co-paternidade que eles têm, os dois definitivamente prosperarão em suas carreiras.