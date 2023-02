Guia de Extensão de Desemprego: Como registrar uma extensão para EDD?

CCidadãos da Califórnia qualificados para os benefícios de treinamento da Califórnia (CTB) podem se inscrever e potencialmente receber uma extensão de treinamento (TE).

Este TE fornecerá a eles semanas adicionais de benefícios enquanto concluem sua escola ou treinamento, sendo permitido a cada candidato uma extensão por período de treinamento aprovado pela CTB.

Com a ajuda do programa CTB, você pode continuar sua educação ou treinamento enquanto recebe o seguro-desemprego.

Você deve continuar a solicitar benefícios de desemprego, mesmo que seu pedido de CTB seja aceito. No entanto, você não precisa procurar ou aceitar emprego enquanto estiver matriculado na escola ou recebendo treinamento.

Quem é elegível para extensão de treinamento?

De acordo com o Departamento de Desenvolvimento de Empregos da Califórnia, para se qualificar para a extensão, o candidato deve “ter um pedido de desemprego atual e regular, atender a todos os critérios de elegibilidade para receber benefícios de desemprego, iniciar o treinamento antes que o pedido atual expire e ser aprovado para uma das categorias de treinamento no CTB”.

Certifique-se de entrar em contato com o EDD antes de sua décima sexta semana de pagamentos de benefícios. Você deve entrar em contato com eles antes de sua reivindicação atingir um saldo de zero se o prêmio máximo de sua reivindicação for inferior a 16 semanas de pagamentos de benefícios.

Como arquivar uma extensão para EDD?

Deve-se notar que uma extensão de treinamento é calculada com base em sua reivindicação de desemprego regular na data em que você foi aprovado para o CTB.

Para se inscrever para um TE, você precisa informar a data de início do treinamento ao registrar ou reabrir uma reclamação. Os candidatos devem enviar uma pergunta por meio do UI OnlineSM na categoria Escola ou Treinamento e no tópico Benefícios de Treinamento da Califórnia (CTB) e relatar a escola ou treinamento ao certificar-se de benefícios de desemprego.

Então você precisa entrar em contato com o EDD e pedir-lhes para participar de um de seus workshops sobre Assistência Personalizada na Busca de Emprego ou Reemprego e Avaliação de Elegibilidade ou Assistência Inicial.