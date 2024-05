Barcelona 8-0 Real Sociedad (18 de maio de 2024) Análise do jogo

O Barcelona derrotou o Real Sociedad por 8 a 0 para vencer a Copa de la Reina em Zaragoza, no sábado, ao dar um passo mais perto de completar o primeiro quádruplo de todos os tempos.

O triunfo do Barça em La Romareda selou a tripla vitória doméstica, com a Liga F e a Supercopa espanhola já encerradas, e agora apenas o Lyon está entre eles e uma temporada de quatro troféus, quando as duas equipes se enfrentarem na final da Liga dos Campeões, no próximo fim de semana.

– Transmissão na ESPN +: LaLiga, Bundesliga, NWSL mais (EUA)

Ona Batlle, Caroline Graham Hansen e Mariona Caldentey se ajudaram a marcar dois gols contra o La Real, com Salma Paralluelo e Clàudia Pina também marcando na vitória do Barça na Copa pela décima vez na história do clube.

“O objetivo é sempre marcar o mais rápido possível, então isso sempre ajuda”, disse o atacante Caldentey à TVE após o jogo.

“Temos jogado bem e quando isso acontece todos marcamos, todos assistimos e é uma grande vitória que nos deixa muito felizes.

“Estamos em boa forma. São três dos quatro troféus agora, por isso temos um pela frente.”

O Barcelona completou a terceira etapa de um potencial quádruplo com vitória na final da Copa de la Reina. Raul Terrel/Europa Press via Getty Images

Demorou apenas cinco minutos para o lateral Batlle abrir o placar e a final terminou aos 13 minutos, quando Paralluelo cabeceou para casa para dobrar o placar. BlaugranaA liderança.

Um duplo rápido de Graham Hansen aumentou a vantagem do Barça para quatro e elevou o número de golos do extremo norueguês nesta temporada para 32 em todas as competições.

Batlle fez o quinto, o segundo, antes do intervalo e o Barça não deu sinais de abrandar após o intervalo, com dois remates de Caldentey imprensando um remate de Pina armado por Caldentey, antes da hora de jogo.

O placar terminou aí, mas o Barça já havia conquistado a maior vitória de todos os tempos em uma final da Copa de la Reina, superando a vitória por 6 a 1 registrada sobre o Huelva em 2022.

O Barça agora aposta no Lyon, com o técnico Jonatan Giráldez, que assumirá o comando do Washington Spirit, da NWSL, neste verão, com o objetivo de sair criando mais história.

O clube catalão nunca conquistou todos os quatro troféus numa única campanha, mas agora está a uma vitória de conseguir exatamente isso.

No entanto, entre eles e o quarto troféu da temporada está o campeão francês Lyon, que nunca havia derrotado.

O Barça, atual campeão europeu, disputará a quarta final consecutiva da Liga dos Campeões em Bilbao, no próximo sábado, e a quinta desde 2019, da qual venceu duas.

No entanto, as duas derrotas foram frente ao Lyon, que venceu a competição oito vezes, mais do que qualquer outra equipa.