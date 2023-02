Kendall Jenner aparece totalmente irreconhecível em último vídeo e gera rumores de cirurgia plástica

EUnão é nenhum segredo que o Jenner/Clã Kardashian tiveram trabalho feito. Quer se trate de preenchimento labial ou de nariz, eles não escondem o fato de terem visitado os principais cirurgiões plásticos da América em várias ocasiões.

Kendall é geralmente considerada a mais naturalmente bonita – sua carreira de supermodelo também é uma prova disso. Embora tenha havido especulação dos fãs de que ela pode ter tido um trabalho de peito secretotudo parece indicar que Jenner não fez cirurgias adicionais.

Isso foi até quinta-feira, quando a celebridade postou um vídeo em sua história no Instagram em que ela parecia completamente diferente. Os fãs foram rápidos em apontar o mudanças físicas significativas ao nariz (mais fino), olhos (mais largos) e lábios (significativamente mais carnudos).

É verdade que o uso de um filtro no Instagram pode ter sido responsável por distorcer o rosto dela, mas a maioria das pessoas nas redes sociais parece estar convencida disso. cirurgia é a causa provável.

Kendall abordou rumores de cirurgia plástica no passado, negando veementemente as acusações anteriores. “Como modelo, por que eu teria meu rosto reconstruído? Isso nem faz sentido”, disse ela há alguns anos durante uma live no Instagram.