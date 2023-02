Los Angeles Lakers e Orlando Magic compensam Patrick Beverley por troca de Mo Bamba

Rob Pelinka, GM do Los Angeles Lakers esperava-se que fizesse mais movimentos antes que o Trade Deadline chegasse a eles. Uma falha Kyrie Irving troca que terminou com o armador em Dallas foi mais do que suficiente para Pelinka tentar melhorar o time. No início da quarta-feira, ele conseguiu Russel Westbrook fora do esquadrão e trazer de volta D’Angelo Russell. Patrick Beverley comemorou que estava voltando com seu ex-companheiro de equipe, mas fez isso um pouco cedo demais. por volta das 11h20, horário padrão do Pacífico, Shams Charania lançou uma bomba que incluía Beverley.

De acordo com do Atlético Scooter, Los Angeles Lakers está trocando Pat Bev pelo centro eu sou Bamba. Várias fontes confirmaram a notícia logo depois disso e fizeram do Lakers um time ainda mais completo. Com a chegada de Bamba ao Roxo e Dourado, temos agora um total de seis chegadas e seis saídas da equipa. Lebron James deve estar feliz por pelo menos ter uma chance de tentar chegar aos Playoffs nesta temporada. O que motivou ainda mais Rob Pelinka foi o que o Phoenix Suns fez na noite de quarta-feira, trazendo Kevin Durant para uma equipe já repleta de estrelas.

Quem está dentro e quem está fora do Los Angeles Lakers?

Mo Bamba entra D’Angelo Russell, Jarred Venderblit, Malik Beasley, Devon Reed e Rui Hachimura entre as chegadas. As saídas foram Russell Westbrook, Patrick Beverley, Thomas Bryant, Juan Toscano-Anderson, Damian Jones e Kendrick Nunn. Além disso, o Lakers desistiu de uma escolha de primeira rodada protegida em 2027. Com o prazo de negociação já cumprido, o Lakers conseguiu alguns jogadores muito interessantes antes que o tempo acabasse. GM Rob Pelinka finalmente fez o que os fãs esperavam que ele fizesse. Mas, mais importante, ele fez o que tanto LeBron James quanto Anthony Davis esperavam depois da negociação fracassada de Kyrie Irving.

É uma loucura pensar que na segunda-feira, Lakers os fãs ficaram completamente desapontados com Pelinka por não ter feito nenhum movimento emocionante ainda. A maioria dos fãs queria Russel Westbrook saiu e conseguiu, além de trazer três jogadores importantes que agregam qualidade e profundidade ao time. Todos deveriam estar felizes pelo que os Lakers fizeram com o que tinham. Até que ponto LeBron James e companhia podem chegar nesta temporada após um prazo comercial tão agitado?