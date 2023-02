Madison Beer é golpeada mais de 15 vezes por um chamador aleatório da Alemanha

Cerveja Madison é um tema quente com LAPD … não porque ela está infringindo as leis, mas porque um telefonema da Alemanha está repetidamente – e falsamente – informando aos policiais que Madison está pensando em suicídio.

A polícia disse ao TMZ … LAPD recebeu mais de 15 ligações desde o início deste ano sobre Madison, com a mais recente chegando no último domingo. Somos informados de que sempre foi um homem que ligou afirmando que ela iria se machucar ou se matar.

Felizmente, nada piorou com Madison, mas os resultados no passado levaram policiais a invadir as casas das pessoas com armas em punho … criando pânico sério e potencial para muito pior.