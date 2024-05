Quem é Savannah Gankiewicz, Miss Havaí e nova Miss EUA após a demissão de Noelia Voigt?

Laila Rosadiretor executivo e presidente do Senhorita EUA organização anunciou que Savannah Gankiewicz assumirá o título vago após a chocante renúncia do vencedor original, Noélia Voigtno início desta semana.

Gankiewicz, 28, foi inicialmente eleita vice-campeã no concurso Miss EUA em outubro passado. O anúncio ocorre poucos dias depois de Voigt renunciar ao título de Miss EUA, após apenas sete meses priorizando sua saúde mental.

A nativa de Utah, de 24 anos, compartilhou sua decisão chocante no Instagram na última segunda-feira, postando uma longa declaração na qual ela descreveu seu tempo na organização Miss EUA. “incrivelmente significativo.”

Na postagem, Rose descreveu Gankiewicz como “uma verdadeira representação de visão, inteligência e compaixão”.

“Sua dedicação em capacitar as mulheres por meio do amor próprio e da confiança é inspiradora, e estamos ansiosos por seu reinado impactante como Miss EUA”, disse ela. Rosa escreveu.

Um caso inédito no Miss EUA

Sua renúncia marca a primeira vez nos 72 anos de história do concurso que um vencedor em título renuncia voluntariamente à coroa.

“Eu apoio e respeito totalmente A decisão de Noélia renunciar e ser solidário com a conscientização sobre a saúde mental”, Gankiewicz disse em comunicado, que foi compartilhado pela organização no Instagram.

“Aceito a coroa sabendo que meus fãs, minha família, meus amigos e o povo do Havaí me apoiaram durante esta jornada. Aceito este título em nome dele.”

Em uma declaração separada postada em sua própria conta do Instagram, Gankiewiczmodelo, empreendedora e diretora de programa da organização sem fins lucrativos What Makes You Feel Beautiful, disse que sua decisão de aceitar o título não foi “tomada levianamente”.

“Noelia, foi uma honra da minha vida dividir o palco com você durante seu momento culminante e desejo-lhe tudo de melhor em seu próximo capítulo”, disse ela no comunicado, escrevendo que prometeu tirar o máximo proveito dela. pouco tempo.” como Miss EUA para ajudar a reconstruir Lahaina, em sua ilha natal, Maui.

Ela acrescentou: “Obrigada a todos por suas palavras de incentivo e gentileza enquanto embarquei nesta nova jornada. Seus comentários e mensagens encorajadoras me garantiram que aceitar o título é a coisa certa a fazer e estou muito animada por ser sua nova Srta. EUA.”

Explicações são exigidas

Após a remodelação do título e a recente demissão da Miss Teen USA, de 17 anos Uma Sofia Srivastavafontes próximas à situação alegaram que o brilho e o glamour do concurso escondia algo mais sinistro.

Fontes alegam que o bullying por parte da administração pode ter sido o motivo pelo qual ambas as rainhas da beleza abriram mão de suas coroas.