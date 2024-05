Jokic lidera o time principal da NBA; Doncic, SGA definido para supermax

Depois de ganhar seu terceiro prêmio de Jogador Mais Valioso em quatro anos no início deste mês, o pivô do Denver Nuggets, Nikola Jokic, foi a atração principal dos times All-NBA deste ano ao conquistar sua sexta seleção consecutiva e a quarta no geral na quarta-feira.

Jokic, que foi suplantado no time principal na temporada passada pelo MVP Joel Embiid de 2022-23, da Filadélfia, liderou a votação, o primeiro ano do prêmio sendo sem posição – em parte por causa da disputa anual entre os dois pelo primeiro- posição central da equipe All-NBA.

A ironia é que Embiid é um dos vários jogadores nesta temporada – junto com o armador do Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell, o atacante do New York Knicks, Julius Randle, e o atacante do Miami Heat, Jimmy Butler – que chegou ao All-NBA na temporada passada, mas não foi elegível este ano. devido à recém-criada regra de 65 jogos para prêmios principais.

Apesar da mudança nas regras, juntando-se a Jokic no time principal estão quatro jogadores além de Embiid que foram nomeados All-NBA do time principal no ano passado: o armador do Dallas Mavericks Luka Doncic, o armador do Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander, o atacante do Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo e Jayson Tatum, atacante do Boston Celtics.

Foi a sexta seleção consecutiva do Antetokounmpo para o time principal; quinta seleção consecutiva para Doncic; a terceira seguida para Tatum; e o segundo consecutivo para Gilgeous-Alexander. Jokic e Gilgeous-Alexander são as únicas escolhas unânimes do time principal.

Doncic se torna o terceiro jogador com cinco seleções do time principal da NBA antes de completar 26 anos, juntando-se a Tim Duncan e Kevin Durant.

Para Doncic e Gilgeous-Alexander, a aprovação do All-NBA significa que eles estão preparados para extensões supermax que podem ser assinadas em 2025, ambas as quais estabeleceriam recordes.

Doncic pode assinar um contrato de cinco anos no valor de cerca de US$ 346 milhões, começando em quase US$ 60 milhões em 2026-27 e terminando em cerca de US$ 79 milhões em 2030-31. Gilgeous-Alexander será elegível para assinar uma extensão de quatro anos no valor de cerca de US$ 294 milhões. O dele começaria em 2027-28 com cerca de US$ 65 milhões – e no último ano, 2030-31, ele ganharia pouco mais de US$ 81 milhões, ou quase US$ 1 milhão por jogo. Seria a primeira vez que o salário anual de um jogador da NBA ultrapassaria US$ 80 milhões.

Resultados da votação da primeira equipe da NBA* Jogador 1º 2º 3º TOT Shai Gilgeous-Alexander, OKC 99 0 0 495 Nikola Jokic, DEN 99 0 0 495 Luka Doncic, DAL 98 1 0 493 Giannis Antetokounmpo, Mil. 88 11 0 473 Jayson Tatum, B.O.S. 65 34 0 427 *votação tabulada numa base 5-3-1

Também vendo grandes aumentos financeiros com suas seleções estão o guarda do Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards (segundo time) e o guarda do Indiana Pacers, Tyrese Haliburton (terceiro time), ambos os quais concordaram com extensões no verão passado que valem cerca de US$ 205 milhões, mas agora serão avaliadas em cerca de US$ 245 milhões nas próximas cinco temporadas.

Haliburton é o primeiro jogador do Pacers a fazer parte de um time All-NBA desde Victor Oladipo, após a temporada 2017-18.

O armador do Knicks, Jalen Brunson, por sua vez, é outra escolha inicial, fazendo parte do segundo time depois de levar Nova York à segunda rodada dos playoffs. Ele é o primeiro guarda do Knicks a ganhar uma seleção All-NBA desde Walt “Clyde” Fraizer, após a temporada 1974-75.

Junto com Brunson e Edwards no segundo time estão Durant, do Phoenix, que conquistou sua 11ª seleção, empatando em 12º lugar na história da NBA; O atacante do LA Clippers Kawhi Leonard, que foi marcado pela sexta vez e a primeira desde 2021; e Anthony Davis, do Los Angeles Lakers, que fez sua quinta seleção e a primeira desde 2020.

Maioria das seleções do time principal da NBA* Apenas quatro jogadores ativos têm mais seleções do time principal da NBA do que os cinco de Luka Doncic. Doncic tem 25 anos. Jogador Seleções Temporadas Lebron James 13 21 Kevin Durant 6 16 James Harden 6 15 Giannis Antetokounmpo 6 11 Luka Doncic 5** 6 *jogadores ativos **inclui esta temporada

Além de Haliburton, no terceiro time, estão Domantas Sabonis, pivô do Sacramento Kings, que fez seu segundo terceiro time consecutivo; O guarda do Suns, Devin Booker, que fez isso pela segunda vez depois de ser selecionado para o time principal em 2022; e o guarda do Golden State Warriors, Stephen Curry, que conquistou uma vaga pela décima vez em sua carreira.

LeBron James, 39, também foi selecionado para o terceiro time, tornando-o o jogador mais velho a fazer parte de um time All-NBA. Ele já era o jogador mais jovem a entrar no All-NBA quando foi eleito para o time na temporada 2004-05.

James foi escolhido em 20 de suas 21 temporadas, o maior número de todos os tempos; Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant e Duncan são os próximos com 15 seleções cada.

James recebeu um voto do time principal, o que significa que recebeu um em 19 de suas 21 temporadas (as exceções foram 2019 e 2023).

ESPN Stats & Information e The Associated Press contribuíram para este relatório.