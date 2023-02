Megyn Kelly sobre o Príncipe Harry: Quanto mais o conhecemos, menos gostamos dele

Príncipe HarryO livro de memórias de Spare gerou sua parcela justa de controvérsia. O livro apresenta várias anedotas de primeira mão sobre o príncipe, com vários petiscos pessoais considerados reveladores demais para alguns leitores.

Na verdade, a história de como o jovem príncipe perdeu a virgindade foi criticada por NÓS apresentador de TV Megyn Kellyque criticou o duque de Sussex e o rotulou de sem classe.

“Este é o exemplo mais recente de como esse cara é sem classe e impensado”, disse Kelly no programa Sky Australia de Paul Murray.

“[It shows] quão melhor ele estava quando não o conhecíamos. Quanto mais o conhecemos, menos gostamos dele. Na verdade, agora está se transformando em desdém ativo

“O que ele fez com esta pobre mulher, ele fez parecer que era uma situação da Sra. Robinson, onde era como uma mulher mais velha, como a mãe de um amigo. Não! Ela era quatro anos mais velha, ambas eram adolescentes.

“Ele deixou o rastro de migalhas de pão direto para a mulher. Ela previu com precisão … ela saiu e disse ‘Tudo bem, foi assim que aconteceu’. Mas [Harry’s] não é um cavalheiro, Paul, ele não tem classe.”

Megyn Kelly exige que Meghan Markle pare de chamar o príncipe Harry de ‘meu marido’

As vendas disparam

Apesar das críticas, as vendas de Spare dispararam, com cerca de 1,4 milhão de cópias vendidas apenas no dia do lançamento.