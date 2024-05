LeBron James quebra o silêncio e revela planos futuros após eliminação do Lakers

O superastro da NBA, LeBron James, resolveu o problema com as próprias mãos em relação a todos os rumores que circulavam nas redes sociais sobre seu futuro na liga.

Jamesque completou sua 21ª temporada no NBA esta semana, postou uma mensagem no X que teve como objetivo esclarecer seu atual estado de espírito e compartilhar um vislumbre de seu desejo de continuar jogando no Los Angeles Lakers.

LeBron mensagem completa lida: “Eu vi e ouvi muitos relatos sobre o meu futuro. Eu disse isso ontem à noite e direi novamente. Ainda não sei, pois só estou pensando em passar tempo com minha família e amigos! Quando eu saibam depois de falar com a família, meu conselho e também minha representação sobre isso, então vocês saberão. seguido por um emoji de coroa.

LeBron voltará para o Lakers?



Se James decide voltar ao Lakers na próxima temporada, ele empatará seu primeiro mandato com o Cleveland Cavaliers, que durou 7 temporadas, de 2003 a 2010.

James’ pousou com Os anjos em 2018 depois de sua segunda passagem Cleveland.

LeBron decisão será o assunto da entressafra graças ao opção de jogador no seu contrato que coloca o seu futuro inteiramente nas suas mãos.

O Lakers foram eliminados do Eliminatórias da NBA sobre Segunda-feira depois de perder a série de abertura para o Denver Nuggets em cinco jogos.

Depois Segundas perda, James inicialmente recusou-se a abordar seu futuro imediato quando questionado se o 108-106 a derrota foi seu último jogo como Laker.