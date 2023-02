Michael Johnson critica Tiger Woods por brincadeira com absorvente interno: ele não aprendeu nada depois de todos os seus erros

Olenda olímpica Michael Johnson usou as redes sociais para detonar Tiger Woods depois que este último se desculpou por sua polêmica pegadinha com o absorvente interno a um oponente.

Woods entregou a seu rival mais jovem, Justin Thomasum tampão depois de superá-lo na primeira rodada de um evento do PGA Tour no Riviera Golf Club, na Califórnia.

“Era para ser só diversão e jogos e, obviamente, não acabou assim”, disse. bosques disse na sexta-feira.

“Se ofendi alguém, não foi o caso, foram apenas amigos se divertindo.

“Se eu ofendi alguém de qualquer maneira, forma ou forma, me desculpe. Não era para ser assim. Era apenas, nós pregamos peças um no outro o tempo todo e viralmente, acho que isso não aconteceu. maneira, mas entre nós foi – é diferente.”

No entanto, Johnson não hesitou em atacar a lenda do golfe e enfatizou que bosques não conseguiu aprender com seus erros.

“Desculpas começando com ‘Se eu ofendi alguém’ não são desculpas.” Johnson escreveu no Twitter.

“Mas isso é Tigre. Nunca foi um líder e ele é Teflon. Ainda anunciado depois de todos os erros, então ele não aprendeu nada. A mídia sempre se concentra na recuperação milagrosa. Nunca por que a necessidade de recuperação.”

Enquanto isso, de acordo com o TMZ, CEO do Women’s Global Empowerment Fund, Açúcar Karadeixou claro que bosques‘ a pegadinha questionável era “misógina” e “totalmente desrespeitosa com mulheres e meninas em todo o mundo”.