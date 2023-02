O príncipe Harry está custando aos contribuintes britânicos e alguns californianos cerca de US$ 360.000 por ano em segurança

Ecada vez que o Príncipe Harry e Meghan Markle pisam no Reino Unido, o dinheiro dos contribuintes, tanto naquela parte do mundo como noutras latitudes, dispara o alarme devido aos gastos que podem ser excessivos ou mesmo desnecessários.

Depois que o príncipe Harry e Meghan Markle deixaram a Grã-Bretanha, eles renunciaram ao destacamento de segurança

Isso se deve ao fato de o príncipe Harry ter iniciado uma revisão judicial perante a Suprema Corte há 18 meses, depois de ter sido privado de seu direito de ter um dispositivo de segurança quando se aposentou de suas funções reais em 2020 para se mudar para os EUA ao lado de sua esposa Meghan.

Apesar de se oferecer para pagar pela proteção, ele foi informado de que os policiais do Reino Unido não eram guarda-costas contratados e, de acordo com informações do jornal ‘The Sun’, números obtidos por meio da Lei de Liberdade de Informação indicam que todo o processo legal já custou cerca de $ 360.000.

A disputa entre o príncipe Harry e a realeza britânica também atinge os bolsos dos contribuintes britânicos que vivem na Califórnia.

A realeza britânica gasta, mas os contribuintes acabam cobrindo seus passeios

O que quer que a realeza britânica gaste, são seus contribuintes que pagam, seja na Califórnia ou onde quer que vivam no planeta, já que são eles e seu dinheiro que estão diretamente ligados à receita de todo o Reino Unido.

Até agora, a conta do caso, que está em andamento desde o outono de 2021, inclui cerca de US$ 240.000 em custos do departamento jurídico, algo em torno de US$ 111,00 em advogados e quase US$ 800 em custas judiciais.

Na época, o ex-comandante da Scotland Yard, John O’Connor, criticou o pedido de Harry por proteção armada contínua como um ato de “total vaidade”.

O príncipe diz que sua esposa e dois filhos se sentem inseguros na Grã-Bretanha, embora continuem a ter guardas armados em suas visitas para funções oficiais e enquanto estão em sua casa em Frogmore Cottage, nos terrenos do Castelo de Windsor.