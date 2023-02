O tweet de Burna Boy de Diddy era falso nas redes sociais

Diddy não está acima de uma reação mesquinha à derrota de Burna Boy na categoria de Melhor Álbum de Música Global no Grammy Awards… especialmente porque eles ganharam o prêmio juntos na última vez que colaboraram!!!

Após a cerimônia, Diddy foi ao IG em meio a suas mensagens de amor para criticar BB … assumindo o crédito pela primeira e única vitória da estrela do Afrobeats no Grammy, enquanto zombava da noção de que achava que seu último projeto, “Love, Damini” seria apenas tão bem sucedido.

Diddy atuou como co-produtor executivo do álbum de Burna de 2020, “Twice as Tall” … adicionando sabor de hip hop para ajudá-lo a se aquecer para o público norte-americano.

Juntos, eles não apenas ganharam o prêmio de Melhor Álbum de Música Global no ano seguinte, mas também lideraram a parada de álbuns mundiais da Billboard nos Estados Unidos.

A julgar pela imagem que Diddy pintou, ele trabalhou no projeto por puro tédio durante a pandemia do COVID-19… e eles nem se encontraram pessoalmente até o lançamento do álbum!!!