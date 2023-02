Onde está o dinheiro, Russel? Broncos QB Charity não está enviando toda a sua renda para ajudar crianças

Denver Broncos quarterback Russel Wilson é mais uma vez objeto de controvérsia porque sua fundação de caridade Why Not You está gastando menos de um quarto de sua renda para ajudar as crianças, então a pergunta na boca de todos é: onde está o resto do dinheiro?

A notícia foi dada por EUA hojeque fez uma reportagem sobre as organizações sem fins lucrativos fundadas pelos vencedores do Homem do Ano de Walter Payton, e todas as indicações são de que o Fundação Why Not You está sob escrutínio.

Os registros de receita não correspondem ao que ele traz

Em 2020 e 2021, Why Not You gastou $ 600K em atividades de caridade, de acordo com registros fiscais federais. Isso equivale a 24,3 centavos de dólar, o que não é nada comparado aos US$ 1,1 milhão gastos com salários e benefícios dos funcionários.

“Milhões de dólares em fundos arrecadados pela Fundação Why Not You passam por nossos parceiros que podem entregar esse dinheiro onde ele é mais necessário”, disse o CFO da organização, Scott Pickettescreveu para o USA Today.

“Esses fundos foram arrecadados, em grande parte, por meio do trabalho da fundação, mas você não veria todos esses dólares nos documentos fiscais da fundação.”

Preocupações de que gasta muito com salários de executivos

Acredita-se que a Why Not You esteja pagando salários altíssimos a funcionários de alto escalão, em proporção desmedida ao que destina para a caridade. De acordo com a investigação, três funcionários receberam um total de US$ 1,9 milhão.

O advogado e agente esportivo de Wilson, Mark Rodgersdefendeu os acordos e disse que os salários são compatíveis com o valor que trazem para a organização

“Acho que eles foram pagos adequadamente com base em seu talento, experiência e conhecimento que trouxeram para nós”, disse Rodgers.

A Why Not You foi fundada por Wilson e sua esposa, a estrela pop Ciara, em 2014 com o objetivo de tirar as pessoas da pobreza por meio da educação.