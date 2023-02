Paige Spiranac incendeia o Twitter ao revelar seu vencedor favorito do Super Bowl LVII

Paige Spiranac surpreendeu o mundo com sua beleza incrível, seu amor pelo esporte e por não se calar diante das críticas, mas agora ela fez isso com uma roupa espetacular para apoiar sua favorita à vitória Super Bowl LVII.

Paige Spiranac e seu time favorito do Super Bowl

Paige Spiranac mostra suas habilidades no futebol americano

A proclamada a mulher mais sexy do planeta já está no Arizona, sede do Super Bowl LVII, e marcou presença no Experiência NFL para demonstrar suas qualidades como jogadora de futebol e ainda encerrou com a frase: “estou pronta treinadora, me coloque em campo”.

Paige Sprianac provou que tem conhecimento de futebol e o fez dando a sua candidata a ganhar o troféu Vince Lombardi, e esse time é o Philadelphia Eagles. A influenciadora vestiu uma camisa dos campeões da NFC e fez isso de uma forma muito sexy.

E Paige mostrou seu apoio aos Eagles vestindo uma camiseta atrevida com a marca do time. Paige revelou no início desta semana que ela estaria trabalhando na televisão durante o Super Bowl.

O que Paige Spiranac está fazendo no Super Bowl?

No Instagram, ela compartilhou fotos dela correndo com uma bola de futebol antes de esbarrar em um manequim de treino. Então, Paige compartilhou a foto dela batendo em um manequim em sua página do Twitteronde ela criticou pessoas que enviaram mensagens inapropriadas no passado.

Ela disse: “Como os homens esperam que eu aja quando eles enviam fotos de merda em mensagens diretas?” No Twitter e no Instagram, Paige quase 4,5 milhões de seguidores.

Os Eagles enfrentarão o Kansas City Chiefs neste domingo e se a sexy golfista estiver correta em seu palpite será a segunda vez que ergue o Troféu Vince Lomardi já que na edição LII o time da “Cidade do Amor Fraterno” fez o grande surpreendeu e derrotou o New England Patriots de Tom Brady com Nick Foles como zagueiro.