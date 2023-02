Pamela Anderson mandou uma mensagem de texto para Tommy Lee dizendo que ele é seu “One True Love” antes do documentário chegar à Netflix

Pamela Anderson ainda tem sentimentos muito fortes sobre Tommy Leeela chegou a chamá-lo de “único amor verdadeiro”.

De acordo com TMZ, Anderson supostamente mandou uma mensagem de texto para o ex-marido para esclarecer as coisas e deixá-lo saber seus sentimentos reais antes dela Netflix documentário”Pâmela, uma história de amor” estreou.

Anderson mandou uma mensagem para Lee alegando que o rompimento foi causado pelos paparazzi e que a educação de seus filhos em sua família era “tão fofa”. Segundo relatos, o baterista do Mtley Cre não respondeu aos textos.

Também de acordo com TMZ, insiders deram a eles dois relatos distintos da motivação por trás dos textos. De acordo com Anderson, ela tem “zero intenção” de interferir com Lee e Bretanha Furlan‘s união e deseja apenas expressar sua gratidão por seu relacionamento anterior, não para que eles se reencontrem.

Lee e Furlan, de acordo com uma pessoa próxima a ele, acham que Anderson está tentando voltar com eles, apesar de ela se retratar como respeitosa com o casamento atual dele, alega a fonte.

Pam está tentando voltar com Tommy?

Desde que Lee pediu Furlan em casamento, Anderson parece ter enviado mensagens de texto para ele com frequência com mensagens de flerte indicando que ela ainda o ama, acredita que eles ficarão juntos quando forem mais velhos e pede desculpas por indiscrições anteriores. No entanto, Lee não respondeu.

De acordo com a publicação, Anderson enviou uma mensagem a Lee pouco antes de seu documentário estrear na Netflix em janeiro, na qual ela expressou seu desgosto pelo divórcio e se desculpou por machucá-lo.

De acordo com as fontes de Lee, ele quer que Anderson siga em frente e encontre o amor com outra pessoa, e os textos “provocam” ele e sua esposa.

Alguns dos textos apareceram online e um “ativista de fofocas” no TikTok postou um vídeo deles. Na quinta-feira, o vídeo recebeu 175.200 visualizações.