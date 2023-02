Príncipe Harry e Meghan Markle contratam o empresário Adam Lilling

Príncipe Harry eMeghan Markle recrutaram um conhecido negociador de Hollywood para ajudá-los a gerar ainda mais dinheiro, de acordo com um novo relatório da página seis,

Acredita-se que o duque e a duquesa de Sussex tenham se conhecido Adam Lillingum dos principais negociadores de Hollywood, por meio de seu amigo Ellen Degeneresque conhece Lilling há muito tempo.

Na inesperada renovação do voto de DeGeneres para Portia de Rossi semana passada em Montecito, Califórnia, o grupo foi fotografado conversando, e Harry foi visto apresentando o homem do dinheiro a um convidado diferente.

Um profissional de negócios que trabalha com Lilling falou com a Page Six e disse que trabalha na “interseção de celebridades e investimentos de risco”, acrescentando que “trabalha com Ellen desde sempre, assim como Matthew McConaughey e um monte de A listers”.

Ele pode ter conhecido Harry e Meghan através de Ellen, especulou o analista.

Quem é Adam Lilling?

Em dezembro, O Repórter de Hollywood listou Lilling e seu parceiro de negócios Amanda Groves entre os “Melhores negociadores de 2022”, junto com 43 outras figuras influentes “que negociaram grandes pactos, cultivaram conteúdo e construíram marcas do zero em meio às guerras do streaming”.

“Nossa missão é levar as pessoas que podem afetar a mudança no mundo e casá-las com os principais operadores e empreendedores”, disse Lilling.

Entre os mais de 250 negócios que eles fizeram, eles têm o Salesforce com Matthew McConaugheyMultiverso com Paulo Jorge e Terry CrewsVegamour com Nicole Kidmane claro achaa com Ellen Degeneres e Portia de Rossi.

“Não estamos realmente focados em seus empreendimentos de entretenimento. Estamos focados em conectar seus lucros, sua paixão e propósito com oportunidades de lucro no cenário de private equity”, acrescentou Lilling.

Talvez ainda haja esperança para o casal real em seu empreendimento americano.