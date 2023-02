Programa IRS Fresh Start 2023: Quem se qualifica para o programa em 2023?

eulançada em 2011, a Iniciativa Fresh Start estabeleceu algumas regras que pretendem focar americano contribuintes que têm dívidas fiscais, mas não têm ônus fiscais federais contra eles.

O esquema foi criado para fornecer uma chance para os infratores fiscais pela primeira vez consertarem as coisas. Permite aos contribuintes liquidar os seus impostos em atraso durante um período de seis anos com pagamentos mensais determinados com base nos seus rendimentos correntes e no valor dos seus ativos líquidos. Na maioria das vezes, eles pagam todas as suas dívidas pendentes em seis anos.

A iniciativa efetivamente tornou mais simples para os contribuintes pagarem seus impostos atrasados ​​significativos, aumentando o limite para ônus fiscais federais (FTLs) de US$ 5.000 para US$ 10.000. Mais tarde, foi aumentado para $ 25.000, o que diminuiu o número de pedidos de FIL.

Estabeleceram também levantamentos de FIL mais frequentes para os contribuintes que aderem a Convénio de Parcelamento de Débito Directo, bem como lançamentos de FTL no pagamento da dívida.

Quem se qualifica para o programa em 2023?

Para se qualificar para o programa, quem deve conseguir jogar sua estreia por meio de dívida por meio de parcelas pagas em um período determinado. Enquanto isso, sua dívida deve ser inferior a US $ 50.000. Caso seja superior a esse valor, você precisa provar que pode reembolsar a maior parte do valor.

Um requerente precisa pagar a dívida em um período inferior a cinco anos e não deve ter atrasado os pagamentos de impostos do IRS antes.

Você deve estar pronto para atender aos requisitos da estrutura de pagamento direto e estar em dia com as declarações fiscais do ano fiscal atual.