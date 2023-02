Quem é a namorada de Tiger Woods, Erica Herman?

Oum dos maiores jogadores de golfe de todos os tempos, Tiger Woods também desfruta de uma vida amorosa estável e privada fora do curso.

Depois de ganhar o mestres torneio em Augusta em 2019 pela quinta vez empatando o recorde, o veterano do golfe recuperou o primeiro lugar no jogo.

Mesmo assim, o grande jogador de golfe se machucou em um terrível acidente de carro em fevereiro de 2021, que o obrigou a deixar de jogar golfe por um ano. Ele deu uma reviravolta no mestres em 2022, jogando o fim de semana inteiro, mas acabando ficando aquém.

No entanto, depois de jogar apenas nove buracos de golfe no ano anterior, ele finalmente está de volta à ação no Convite do Gênesis.

Quem é Érica Herman?

Tiger Woods gerou rumores de que ele estava saindo com uma nova pessoa quando foi visto abraçado a uma mulher deslumbrante no curso. Como ele ganhou o Copa dos Presidentes em Nova Jersey em outubro de 2017, a celebridade foi vista sendo abraçada por Érica Hermann.

A dupla tornou público seu relacionamento em novembro, quando Erica usava um distintivo de “cônjuge de jogador” normalmente reservado para cônjuges e namoradas. Erica dirigia seu restaurante pop-up chamado O bosque.

Então, quando ele ganhou seu histórico 80º PGA no Tour Championship em East Lake, Geórgia, ela o incentivou à vitória. Ela já foi considerada uma “garimpeira” que “perseguia Tiger como um cachorrinho”, mas agora ela é reconhecida por ter salvado a vida da lenda do golfe.