Rihanna promete show no intervalo do Super Bowl lotado

Rihanna está colocando no trabalho à frente dela Show do intervalo do Super Bowlfocando tanto no que ela promete que será “um show lotado” que seu próximo aniversário e o Dia dos Namorados quase escaparam de sua mente.

O setlist foi o maior desafio… Essa foi a parte mais difícil, mais difícil, decidir como maximizar 13 minutos

“O setlist foi o maior desafio. Essa foi a parte mais difícil, mais difícil. Decidir como maximizar 13 minutos, mas também comemorar – é isso que esse show vai ser. Vai ser uma celebração do meu catálogo da melhor maneira que poderíamos ter montado”, disse Rihanna.

Em uma prévia da mídia na quinta-feira, antes da partida de domingo entre o Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefsa superestrela da música e nova mãe disse que sua aparição – seu primeiro evento ao vivo em sete anos – parece “como se só pudesse ter sido agora”.

O Super Bowl é um dos maiores palcos do mundo

“Quando você se torna mãe, acontece algo em que você sente que pode conquistar o mundo, pode fazer qualquer coisa. Super Bowl é um dos maiores palcos do mundo”, disse Rihanna. “Há algo estimulante sobre o desafio de tudo.”

Nove vezes vencedora do Grammy, Rihanna tem 14 sucessos nº 1 da Billboard Hot 100, incluindo “We Found Love”, “Work”, “Umbrella” e “Disturbia”. ela e rapper A$AP Rocky recentemente deu à luz seu primeiro filho.

“No final das contas, se fracassar ou voar, meu nome tem que ficar por isso. E então eu realmente me envolvo com todos os aspectos de tudo o que faço”, disse ela.

Patrocinador de desempenho de intervalo Música da Apple realizou um evento moderado na quinta-feira, mas a moderadora Nadeska Alexis foi a única jornalista autorizada a fazer perguntas a Rihanna.

Rihanna se junta a uma lista de artistas famosos que tocaram durante os shows do intervalo do Super Bowl, incluindo Beyoncé, Madonna, Coldplay, Katy Perry, U2, Lady Gaga, Michael Jackson, Jennifer Lopez, Shakira e The Weeknd. No ano passado, o hip-hop foi celebrado com Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige e Kendrick Lamar se apresentando.

Rihanna se recusou a se apresentar no show do intervalo de 2019

A cantora já havia se recusou a se apresentar no show do intervalo de 2019 por solidariedade com Colin Kaepernick. Mas ela disse que o momento e as circunstâncias desta vez eram adequados para ela.

A estrela da música country Chris Stapleton cantará o hino nacional, enquanto a lenda do R&B Babyface apresentará “America the Beautiful”. A atriz e cantora Sheryl Lee Ralph também apresentará “Lift Every Voice and Sing”. Quando perguntado para quem eles estavam torcendo no domingo, Ralph disse que estava torcendo pelos Eagles, enquanto Stapleton e Babyface disseram que estavam apoiando Rihanna.

O vencedor do Oscar, Troy Kotsur, executará o hino nacional na linguagem de sinais americana. Colin Denny assinará “America the Beautiful” e “Lift Every Voice and Sing” será assinado por Justina Miles.

Apple Music este ano substituiu a Pepsi, que patrocinou o show nos últimos 10 anos. Os termos não foram anunciados, mas os analistas esperavam que a liga recebesse pelo menos US$ 50 milhões por ano pelos direitos.