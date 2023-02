Tommy Fury diz que Jake Paul está deixando a luta em uma ambulância e prevê nocaute precoce

Reproduzir conteúdo de vídeo



“Minha mensagem para Jake Paul é boa sorte e espero que você tenha treinado e espero que tenha uma ambulância na discagem rápida porque você vai precisar.”

É isso Tommy Fury com um aviso muito ameaçador para The Problem Child … apenas 3 semanas antes de sua tão esperada luta de boxe em 26 de fevereiro na Arábia Saudita.

Claro, os homens foram escalados para lutar outras duas vezes (mais sobre isso depois) … e o sangue ruim é tão real, Fury de 23 anos diz que nunca quis tanto nada quanto quer uma vitória sobre Paul de 26 anos.

“Isso é tudo o que tenho pensado nos últimos dois anos e meio, três anos, porque sou um lutador profissional e legítimo, e meu nome está com Jake Paul há algum tempo e Jake Paul não está no meu nível”, disse Tommy Babcock no “TMZ Esportes” Programa de TV (vai ao ar durante a semana no FS1).

“Jake Paul nem é considerado um lutador legítimo e para ter meu nome arrastado na lama com ele, quero provar um ponto.”

Fury continuou … “Em três semanas, terei minha chance. Não quero pegar as duas mãos, quero educar esse homem. Vou levá-lo para as trincheiras e ele se afogará. Não há como ele pode durar oito rodadas no ringue comigo.”

Tommy diz que vai derrubar Jake e vai fazer isso mais cedo.

“Eu me vejo afastando-o cedo, do jeito que estou socando na academia, o que estou fazendo com as pessoas na academia”, disse Fury, acrescentando: “Não tem jeito. Quando os tiros acertarem, ele vai para baixo. Ele não vai se levantar.”

Babcock perguntou a Tommy o que ele diria a todas as pessoas que acreditam que ele encontrará uma saída para a luta com Jake.

“Eu digo a essas pessoas que elas precisam acordar. Não se preocupem. Estarei na Arábia Saudita pronto para 26 de fevereiro. Estou pronto para ir agora. Mal posso esperar para entrar neste avião e superar lá.”

“Eu vou machucar esse homem seriamente em 26 de fevereiro e se ele está apostando em mim por não aparecer, bem, se é de onde ele está obtendo sua confiança, então ele precisa pensar novamente porque eu estarei lá e estarei bem na cara dele na noite da luta.”



Também conversamos com o ex-astro do UFC que virou boxeador do BKFC, “Platina” Mike Perry … que Paul matou como lutador substituto, caso Tommy não consiga chegar à noite de luta.