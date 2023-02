Um dos dançarinos de Rihanna cai quase tragicamente de uma plataforma elevada durante o show do intervalo do Super Bowl

Rihanna impressionou os fãs com seu show espetacular no intervalo do Super Bowl na noite de domingo. De acordo com a Fox, seu desempenho obteve uma média impressionante de 188,7 milhões de espectadores, enquanto o próprio Super Bowl foi o terceiro programa de TV mais assistido de todos os tempos, com uma audiência de 113 milhões.

A cantora de Barbados passou a maior parte do show suspensa no ar em uma plataforma, e foi cercada por um mar de dançarinos incríveis.

Enquanto a atenção da maioria das pessoas estava voltada para a própria cantora, alguns fãs atentos conseguiram identificar um dos dançarinos evita marginalmente a tragédia. Durante sua performance de ‘Todas as luzes’, um dos dançarinos pode ser visto escorregando e caindo durante sua intensa rotina de dança. Felizmente, havia espaço suficiente na plataforma para impedir que a dançarina caísse fatalmente de uma altura tão grande.

Se o artista estivesse mais perto da borda, teria sido uma queda feia e possivelmente fatal. Felizmente, porém, ele rapidamente se recuperou e como um verdadeiro profissional continuou como se nada tivesse acontecido.