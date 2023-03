A atriz Margot Robbie aparentemente gosta de um bom ‘banho de cerveja’ depois de um dia duro de trabalho

Ce prometo que esse ‘chuveiro de cerveja’ não é nada como parece, atriz margot robbie aparentemente adora fazer isso depois de um longo dia de trabalho. Ela foi recentemente entrevistada pela Harper’s Bazaar, eles perguntaram qual é sua coisa favorita para fazer depois de um longo dia de trabalho. Robbie respondeu instantaneamente que adora tomar um ‘banho de cerveja’. À primeira vista, ouve-se ‘banho de cerveja’ e rapidamente imaginamos uma pessoa tomando banho de cerveja. Parece uma festa de fraternidade demais para o nosso gosto, mas margot robbie afinal, é australiano e as pessoas de baixo são animais de festa renomados. Mas esses termos não chegam nem perto do que todos nós estamos imaginando. Robbie não explicou o que é um ‘banho de cerveja’.

De onde Margot Robbie tirou a ideia do ‘banho de cerveja’?

De acordo com margot robbieessa ideia de ‘chuveiro de cerveja’ veio dos dias em que ela estava filmando o Filme ‘Whiskey, Tango Foxtrot’ de 2016 com Tina Fey. A comediante tinha uma figurinista que lhe deu a ideia quando ela falou sobre o assunto. Como nós, Robbie ficou curioso sobre todo o conceito e pediu à senhora para explicar o que era. margot robbie disse: “Ela disse que bebe uma cerveja gelada em um banho ou chuveiro fervente, e isso a fez dormir. Eu fiquei tipo, ‘Isso parece perfeito!’ Agora, quando chego em casa do trabalho, tomo um banho de cerveja ou um banho de cerveja, se tiver tempo.”

Esses rumores de gostar de ‘banhos de cerveja’ se intensificaram ainda mais quando a própria Robbie disse à mídia que recebeu uma oferta de emprego no Hooters antes de se tornar famosa. Na verdade, a própria Robbie pensou que a oferta do Hooters era a mais alta que ela conseguiria em sua carreira em algum momento. Foi o que ela disse na época durante uma entrevista para a NME: “Eu estava em um comercial do Hooters, não como uma garota do Hooters, mas como alguém comendo no Hooters. No final do dia, eles me ofereceram um emprego e eu fiquei tipo , ‘Acho que é para onde minha carreira está indo e vou acabar trabalhando no Hooters. Isso é legal’.”