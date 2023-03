Antonio Brown se junta a seu pai e agora é co-proprietário do Albany Empire da National Arena League

NFL agente livre Antonio Brown adquiriu recentemente uma participação acionária na Império de Albany do Liga Arena Nacional. A equipe anunciou na quinta-feira que Brown não será apenas co-proprietário da equipe, mas seu pai Eddie Brown também fará parte da franquia.

Eddie era um jogador ofensivo estrela para o Albany Firebirds na década de 1990. Durante sua apresentação na coletiva de imprensa, Brown expressou sua empolgação e gratidão por fazer parte do Império de Albany. Ele cresceu vendo o sucesso de seu pai e o apoio da comunidade. Brown visa contribuir com a comunidade e oferecer aos jogadores a oportunidade de realizar seus sonhos.

“Para mim, foi fácil. Estou apenas animado por estar aqui e animado para trazer Albany Empire um ‘três turfa’ e ver a comunidade e esses jogadores viverem seus sonhos”, disse Brown durante a coletiva de imprensa.

Os Browns são agora co-proprietários da equipe Albany

Brown sugeriu o anúncio por meio de sua conta na mídia social na noite de quarta-feira, dizendo: “Albany, Nova York. Estou aqui! É um grande anúncio pela manhã. Fique ligado.”

Apesar de não jogar na NFL na temporada passada e não fazer parte de uma organização desde que saiu de campo durante um jogo com os Bucs durante a temporada de 2021, Brown pegou 928 passes para 12.291 jardas e 83 touchdowns com o Steelers, Patriots e Buccaneers. ele ganhou um Super Bowl título em 2020 em Baía de Tampa com Tom Brady.

O Império de Albany é um time profissional de futebol de arena fundado em 2018. Eles venceram o campeonato Arena Bowl em 2019 e 2021. O time mostrou grande potencial para um bom desempenho na próxima temporada com a nova participação acionária de Brown. O Albany Empire atualmente compete na National Arena League, e sua temporada vai de abril a agosto.

A aquisição de uma participação acionária no Albany Empire da National Arena League por Antonio Brown destaca sua paixão pelo futebol e seu desejo de permanecer conectado com o jogo. Com sua vasta experiência e conhecimento do esporte, Brown será uma adição valiosa para a franquia.