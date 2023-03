Fergie apoia sobrinho: “Meghan dá a Harry o amor que ele precisa e nunca teve”

Sarah Fergusontambém conhecido como fergieexpressou seu apoio ao sobrinho Príncipe Harry e a esposa dele Meghan Markle. O Duquesa de Yorkque já teve seu quinhão de escrutínio público e críticas no passado, entende a decisão do casal de se mudar para os Estados Unidos e compartilhar certos aspectos de suas vidas com o público.

Fergie pode se relacionar com a situação do casal como ela também trocou o Reino Unido pela América após seu divórcio de Príncipe André em 1996. Ela ainda deu uma entrevista com Oprah Winfrey e tornou-se o porta-voz da Vigilantes do Peso.

Ela disse: “Eu olhei para a América para me apoiar e me ajudar, e realmente não posso agradecer ao povo americano o suficiente pelo que eles me deram e pelo que fizeram por mim. Então, acredito fortemente que não tenho absolutamente nenhum julgamento sobre a vida de qualquer outra pessoa”.

A duquesa de York também reconheceu que a vida real nem sempre é um conto de fadas, dizendo: “Eu me divorciei, fui para a América, escrevi um livro, participei da Oprah e cumpri 12 anos como a porta-voz mais antiga dos Vigilantes do Peso”.

Ela não tem julgamento sobre as decisões de seu sobrinho

Ela elogiou Meghan por trazer amor à vida de Harry, algo que ele nunca havia experimentado antes. Fergie acrescentou: “Não tenho absolutamente nenhum julgamento sobre a vida de qualquer outra pessoa e vejo o quanto ela o ama e ama as crianças e dá a ele um amor que ele nunca teve antes. É assim que vejo isso.”

Fergie anteriormente ofereceu alguns conselhos ao casal, pedindo-lhes que se concentrassem no perdão. Durante um evento para promover seu novo romance, A Most Intriguing Lady, ela foi questionada sobre que conselho ela daria ao casal e ao príncipe e princesa de Gales sobre um casamento público.

Ela respondeu: “Acho que a melhor maneira de responder a isso é realmente assumir e liderar pelo exemplo. Eu não daria conselhos, diria que suas ações falam mais alto que palavras.”

As palavras de apoio de Fergie a Harry e Meghan mostram que ela aprendeu com suas próprias experiências e é capaz de simpatizar com outras pessoas que enfrentam desafios semelhantes aos olhos do público.