Limites de renda cobertos da Califórnia: quem se qualifica para o Covered California?

Scuidados de saúde específicos do estado no Estados Unidos da América pode ser confuso para aqueles que estão tentando descobrir como obter uma cobertura eficaz sem gastar muito.

Existe um tipo de seguro médico oferecido na Califórnia chamado Covered California, que pode ser uma opção viável para aqueles que estão lutando financeiramente.

A elegibilidade para o Covered California é baseada na renda e exige que os consumidores tenham uma renda familiar que varie de 0% a 400% do Nível Federal de Pobreza (FPL).

Portanto, de acordo com as diretrizes de renda e restrições salariais cobertas pela Califórnia, se um indivíduo ganhar menos de 47.520 dólares por ano ou se uma família de quatro pessoas ganhar salários inferiores a 97.200 por ano, eles se qualificarão para assistência do governo com base em sua renda.

Naturalmente, se a renda líquida da família for ainda menor, haverá maior assistência governamental disponível. Deve ser lembrado que as deduções fiscais podem diminuir uma renda.

Para adultos, aplicam-se as seguintes restrições de renda cobertas pela Califórnia:

0% – 138% de FPL: Você se qualifica para Medi-Cal.

138% – 400% de FPL: você se qualifica para um subsídio em um plano Covered California.

138% a 150%: Você também se qualifica para o Plano Silver Enhanced 94.

150% a 200%: Você também se qualifica para o Plano Silver Enhanced 87.

200% a 250%: Você se qualifica para o Plano Silver Enhanced 73.

Adultos se qualificam para Medi-Cal com uma renda familiar inferior a 138 por cento do FPL. No entanto, de acordo com o guia de renda Covered California, as crianças que se inscreverem nos planos Obama Care California podem se qualificar para o Medi-Cal quando a família tiver uma renda familiar de 266% ou menos. As crianças devem ter menos de 19 anos de idade para se qualificar para a ajuda.