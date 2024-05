Kyle Larson é rápido na 2ª corrida de qualificação da Indy 500; VeeKay trava

INDIANÁPOLIS – Kyle Larson manteve a calma quando algo parecia errado em sua primeira tentativa de qualificação para as 500 milhas de Indianápolis.

O mesmo aconteceu com todos os outros na Arrow McLaren.

Eles sabiam que tinham bastante velocidade em seu carro, então empurraram o número 17 de volta para Gasoline Alley, fizeram um exame completo no motor Chevrolet que deixava Larson prestes a entrar em campo e voltaram direto para a pista para dar é outra tentativa.

Desta vez, Larson conseguiu pisar no acelerador durante toda a corrida de quatro voltas, registrando uma média de 232,563 mph no Indianapolis Motor Speedway para colocar a estrela da NASCAR em posição de correr para a pole. Ele foi o sexto mais rápido naquele momento no primeiro dia de qualificação, e os 12 mais rápidos no final podem retornar no domingo para os pênaltis.

“Definitivamente aceito isso”, disse Larson, que em 26 de maio tentará se tornar o primeiro piloto desde Tony Stewart em 2001 a completar a Indy 500 e a Coca-Cola 600 em Charlotte no mesmo dia. “Espero que seja o suficiente para fazer o 12º rápido amanhã. Isso seria muito legal. Mas feliz com isso, o equilíbrio do carro. Orgulhoso da equipe por não estarmos todos pirando.”

Porém, havia motivos para preocupação no que começou como um dia difícil para a Arrow McLaren.

Larson foi o sexto dos 34 carros na pista, um empate favorável dado que velocidades mais rápidas tendem a acontecer no início do dia, quando o tempo está mais fresco. E ele começou bem quando, no meio da corrida, Larson disse que seu motor parecia falhar.

Sua equipe queria que ele terminasse e marcasse um tempo, mas Larson jogou pelo seguro e desceu para o pit road.

“Ficamos felizes com a velocidade que tivemos no 17º ano antes do evento acontecer lá”, disse o chefe da equipe Arrow McLaren, Gavin Ward, que está trabalhando com a Hendrick Motorsports para qualificar Larson para “O Maior Espetáculo do Automobilismo”.

Larson não conseguiu eclipsar os 370 km/h em nenhuma de suas quatro voltas quando voltou à pista, deixando-o fora do ritmo estabelecido pela equipe Penske, que garantiu os três primeiros lugares com o atual vencedor da corrida Josef Newgarden, Scott McLaughlin e Will Power.

Mesmo assim, a corrida ainda foi boa o suficiente para Larson se juntar ao companheiro de equipe da Arrow McLaren, Alexander Rossi, entre os seis primeiros provisórios.

“Honestamente, sinto que os nervos estavam muito menos tensos na segunda vez, mesmo não completando a primeira corrida”, disse Larson. “Nunca consegui me classificar assim, onde você tem várias chances.”

O vice-presidente da Hendrick Motorsports, Jeff Gordon, que cresceu nas proximidades de Pittsboro e sonhava em correr na Indy 500, tirou uma foto de Larson com seu celular enquanto ele terminava sua corrida. Gordon então cumprimentou Jeff Andrews, presidente e gerente geral da Hendrick Motorsports, que também apareceu para apoiar seu piloto.

“Agora podemos respirar”, disse Gordon. “Agora podemos acelerar para amanhã.”

Pode ser um grande domingo.

Depois de conquistar a pole em Indianápolis, Larson está programado para voar para North Wilkesboro para a NASCAR All-Star Race, no que equivale a um teste para o fim de semana do Memorial Day. Mas com a previsão de chuva na Carolina do Norte, Larson esperava que a corrida fosse adiada para segunda-feira à noite, dando-lhe uma maior margem de viagem.

“Isso seria bom”, disse Larson, animando-se com a possibilidade. “Espero que chova amanhã!”

Larson não foi o único piloto da Arrow McLaren a ter problemas no primeiro dia de qualificação para a Indy 500.

A temporada já desafiadora de Rinus VeeKay sofreu outra reviravolta quando uma forte queda o deixou mancando na frente imediatamente, na esperança de poder voltar ao oval de 4 km antes do final da primeira rodada da qualificação.

O piloto holandês de 23 anos tradicionalmente tem um bom desempenho tanto na histórica pista Brickyard quanto no percurso rodoviário de 14 curvas e 2.439 milhas. Mas VeeKay, que está no último ano de seu contrato com a Ed Carpenter Racing, terminou em 26º no Grande Prêmio de Indianápolis do fim de semana passado e agora enfrenta um longo caminho para fazer sua quinta disputa de pole consecutiva enquanto a equipe luta para consertar seu Chevrolet nº 21. .

O carro de VeeKay balançou na terceira curva a mais de 380 km/h, depois girou com força contra a parede, ricocheteou, derrapou na rampa entre as curvas 3 e 4 antes de bater na parede novamente na curva 4 e parar imediatamente na frente. .

“Tive um pouco de subviragem na volta anterior e fiz um pequeno ajuste, de alguma forma tive um grande momento muito tarde. Não entendo realmente como isso aconteceu”, disse ele, antes de sair do carro e mancar em direção rastrear trabalhadores. “Eu me sinto péssimo pelos caras, eles passam meses – ou um ano ou dois – preparando este carro e agora demos um grande passo para trás.”

VeeKay foi para o centro de atendimento médico interno, onde foi examinado, liberado e liberado para dirigir logo após o reinício da qualificação.

Anteriormente, Callum Ilott registrou uma média de quatro voltas de 231,995 mph que o colocou entre os 10 primeiros, mas o tempo foi perdido quando uma inspeção técnica descobriu um problema com o deslocamento da roda traseira esquerda em sua carreira. Ilott foi um pouco mais lento quando fez uma segunda tentativa, indo a 231,871 mph, mas ainda se colocando em campo.

Pato O’Ward saiu da escalação para sua primeira corrida quando a equipe decidiu fazer algumas mudanças em seu acerto, então ele teve um problema semelhante ao da primeira tentativa de Larson quando entrou na pista. O’Ward finalmente se classificou no final do dia.

“É tranquilo saber que estaremos bem para entrar no show”, disse O’Ward. “Este lugar, você simplesmente não pode considerá-lo garantido. Um dia você está bem, volta no outro e tudo parece de cabeça para baixo. Só temos que continuar pressionando.”

Informações da Associated Press foram usadas neste relatório.