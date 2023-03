Os entes queridos de Jessica Simpson ‘extremamente preocupados’ com a drástica perda de peso ‘insalubre’

Pna estrela Jéssica Simpson tem entes queridos “extremamente preocupados” devido à sua drástica e contínua perda de peso. A estrela pop perdeu 100 quilos após o nascimento de sua filha em 2019, mas supostamente continuou a tendência a níveis insalubres.

Simpson procurou a ajuda de um nutricionista pela primeira vez após o parto em 2019, mas as pessoas mais próximas a ela agora estão preocupadas que ela continue uma tendência perigosa.

Os entes queridos de Simpson estão preocupados com sua perda de peso

De acordo com Radar Online, uma fonte revelou que ela perdeu sua figura “naturalmente curvilínea”.

“Suas roupas estão penduradas e suas bochechas estão encovadas. Ela nem se parece mais com ela mesma”, disse a fonte, acrescentando: “Jessica é naturalmente curvilínea. Não parece saudável para ela ser tão magra”.

Muitos fãs também estão muito preocupados com suas últimas postagens. Com muitos temendo um distúrbio alimentar. Outros, no entanto, vieram em sua defesa afirmando que ela agora “não é diferente da Jessica que entrou em erupção no cenário musical”.

Um vídeo de Simpson no final de 2022 gerou preocupação

Em um vídeo do final de 2022 para Pottery Barn Kids, Simpson despertou preocupação entre os fãs devido ao seu comportamento e fala arrastada.

Em uma longa postagem no Instagram em resposta às preocupações com o anúncio, Simpon disse que aprendeu a “bloquear o ruído” e saber que é “boa o suficiente”.