Piadas do especial de comédia de Chris Rock na Netflix sobre Will Smith vazaram online

EUn o que será Netflixo primeiro especial de comédia ao vivo que irá ao ar em 190 países, Chris Rock assume uma enorme responsabilidade pela plataforma. Mas há muito poucos eventos ao vivo que chamarão a atenção de todas as pessoas no mundo, um deles é Chris Rock e o que quer que ele tenha a dizer sobre de Will Smith tapa no Oscar do ano passado. Um ano inteiro voou rapidamente e a Netflix decidiu oferecer ao comediante a chance de deixar tudo escapar enquanto ele preparava este cenário matador que ele chamou de ‘Selective Outrage’. O especial será transmitido ao vivo do Hippodrome Theatre de Baltimore em 4 de março. Já relatamos várias pessoas falando sobre parte do material que Chris Rock preparou.

As estrelas reagem nas redes sociais ao Will Smith bater em Chris Rock na cerimônia do Oscar no domingo

No entanto, algumas piadas vazaram online de um programa de comédia de janeiro que o mostra falando sobre o tapa enquanto se prepara para este especial. Não se engane, o especial de Rock é definitivamente polido porque ele sabe que o mundo inteiro estará assistindo. Tanto o Wall Street Journal quanto o US Sun relataram as piadas que ouviram nas salas de comédia onde ele se apresentou há dois meses. Isso é o que ele disse durante seus sets: “A coisa que as pessoas querem saber… doeu? Claro, doeu. Ele interpretou Muhammad Ali! Eu interpretei Pookie! Mesmo em filmes de animação, eu sou uma zebra, ele é O maldito tubarão foi atingido com tanta força que ouvi o verão tocando em meus ouvidos.

Chris Rock é flagrado em Nova York uma semana antes de seu especial

Em fotos recentes tiradas pelo The Daily Mail, Chris Rock foi flagrado por câmeras andando pelas ruas da cidade de Nova York. Ele estava bem coberto por causa do frio e ainda parou para tirar algumas fotos com alguns fãs. Rock parece bastante relaxado antes de um grande momento para sua carreira. Ele está finalmente descarregando sobre o que aconteceu com ele no ano passado com o mundo inteiro assistindo. A julgar por quantos sabiam disso quando aconteceu, é provável que isso possa competir pelo conteúdo mais assistido da história da Netflix. Pela primeira vez, eles transmitirão um evento ao vivo. Demoraram bastante…