Gilbert Burns vs. Jorge Masvidal destaques do vídeo da luta completa

Assista a Gilbert Burns x Jorge Masvidal em vídeo com destaques completos do evento co-principal do UFC 287, cortesia do UFC e outros canais.

UFC 287: Pereira x Adesanya 2 aconteceu no dia 8 de abril no Kaseya Center em Miami, Flórida. Os contendores dos meio-médios Jorge Masvidal (35-17) e Gilbert Burns (22-5) colidiram no evento co-principal da noite, que foi ao ar ao vivo no ESPN + pay-per-view.

Assista aos destaques do vídeo abaixo.

Para saber mais sobre Burns vs. Masvidal, confira o blog ao vivo de Alexander K. Lee, do MMA Fighting.

Rodada 1: Saímos e os lutadores se encontram no meio. Pouca saída de ambos os homens durante o primeiro minuto. Chute de perna interna atinge Masvidal. Burns atira um no corpo. O canto “Vamos Jorge” continua. Teep to the body de Masvidal, ele busca lutar de longe. Olhar diretamente de Burns toca o queixo de Masvidal. Chute de perna de fora de Masvidal acerta. Ainda não há muito na primeira metade do Round 1. O combo rápido de Masvidal termina com um chute forte na perna. Ambos cheiram socos e Burns é quase capaz de criar uma situação de grappling, mas Masvidal é habilidoso para sair de lá. Bom chute corporal de Burns. Há um remate à baliza para Masvidal. Burns esgueira uma mão direita para lá. Masvidal avança com uma joelhada saltitante e marca um gancho na lateral da cabeça de Burns. Burns acerta outra mão direita. Essa mão direita está causando algum dano. Queda tardia de Burns e rápido ground and pound do brasileiro. Bom round para os dois, pendendo para os golpes mais impactantes de Burns. MMA Fighting marca o round 10-9, Burns. 2 ª rodada: Eles imediatamente trocam socos. Burns muito mais agressivo, ele dispara um uppercut de direita que atinge Masvidal. Masvidal tropeça para trás, mas parecia mais uma viagem do que um knockdown. De qualquer maneira, isso cria uma abertura para Burns chutar fundo e levantar Masvidal para um golpe alto! Masvidal defendendo com guarda fechada. A torcida começa a vaiar Burns, mas ele não tem motivos para arriscar por cima agora. Burns se contenta em dar socos e cotoveladas com Masvidal não fazendo muito por baixo. Ele está mantendo a guarda fechada, talvez esperando por um reinício? Burns não morde nada enquanto os arrasta até a cerca. Masvidal tenta chutar Burns, mas a luta de Burns é tão fundamentalmente sólida que está dando a Masvidal pouco espaço para respirar. Masvidal rola e Burns está ali com ele, não abrindo mão de uma chave de corpo. Ele arrasta Masvidal para baixo novamente. A luta acaba ficando em pé com os competidores brigando por posição contra a cerca. Eles se separam faltando 30 segundos. Masvidal dá um golpe selvagem e Burns o observa. Eles negociam com as mãos direitas. MMA Fighting marca o round 10-9, Burns. No geral, 20-18 queimaduras. Rodada 3: Chute na cabeça de Burns quase pega Masvidal. Masvidal volta aos chutes baixos. Jab de Burns, depois outro. Chute giratório de Masvidal para o corpo. Burns ficando um pouco selvagem com seus socos enquanto ele fecha a distância. Ele está pousando embora. Overhand direto de Burns rocks Masvidal. Burns caçando cabeças agora. Masvidal parece estar recuperado. Ele dispara um jab e acerta um direto no meio. Big uppercut de Burns faz Masvidal recuar novamente. Burns rifando na mão direita agora. Masvidal marca de direita. Gancho de esquerda para Burns é bom, depois outro de direita. Masvidal ainda atirando de volta. Queima fundo com uma chave de corpo, mas Masvidal fica de costas para a jaula e fica de pé. Masvidal aguenta, mas Burns o desanima. Queima na meia-guarda e parece que Masvidal não vai a lugar nenhum faltando cerca de 45 segundos para o final da luta. Masvidal luta com as mãos de Burns, mas Burns o pega pelas costas. Masvidal se levanta, mas não há mais tempo. MMA Fighting marca o round 10-9, Burns. No geral, 30-27 queimaduras. Gilbert Burns venceu. Jorge Masvidal por decisão unânime (30-27, 30-27, 29-28)





Fonte: mma fighting