Israel Adesanya x Alex Pereira 2 destaques do vídeo da luta completa

Assista Israel Adesanya x Alex Pereira 2 destaques completos do vídeo da luta principal do UFC 287, cortesia do UFC e outros canais.

UFC 287: Pereira x Adesanya 2 aconteceu no dia 8 de abril no Kaseya Center em Miami, Flórida. O campeão dos médios do UFC Alex Pereira (7-2) enfrentou o ex-campeão Israel Adesanya (24-2) pela segunda vez no MMA e quarta vez geral em esportes de combate o evento principal da noite, que foi ao ar ao vivo no ESPN+ pay-per-view.

Assista aos destaques do vídeo abaixo.

Para saber mais sobre Adesanya x Pereira 2, confira o blog ao vivo de Jed Meshew, do MMA Fighting.