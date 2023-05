Aaron Rodgers fala sobre ‘Jersey Shore’, ‘um dos maiores shows’

A conversa de Rodgers com repórteres sobre o clássico hit da MTV aconteceu porque ele disse que não sabia quase nada sobre New Jersey antes de sua troca de Green Bay – fora o que ele tinha visto Pauly D , Snooki, dar A situação entrar no show baseado em NJ.

Em seguida, ele explicou que não poderia ter sido um consumidor maior do sucesso do reality show – dizendo aos membros da mídia que na verdade havia castigado seu companheiro de equipe de 30 anos, CJ Uzomahno início do dia por não estar ciente de JWow, ronnie, Sami querida, e todos os outros membros do elenco que tornaram o show lendário.