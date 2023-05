Boxe: a mensagem de Oscar de la Hoya que parece dirigida a Canelo Alvarez

Oscar de la hoya sempre fala o que pensa e não se importa com o que as outras pessoas pensam.

O ex-boxeador também não se conteve desta vez e deixou um recado que muitos consideram dirigido a Canelo Alvarez, que venceu John Ryder no último sábado por decisão unânime.

Aparentemente, porém, isso não foi o suficiente para impressionar seu compatriota, que decidiu que era o momento certo para falar sobre os maiores boxeadores mexicanos da história.

ele não mencionou canelo a qualquer momento, mas ele saltou para sua conta no Twitter para enviar uma mensagem direta e poderosa relacionada a Júlio César Chávez e os melhores boxeadores mexicanos da história.

“Ninguém jamais será Julio Cesar Chávez”, do pote disse.

Alguns fãs responderam à mensagem do Golden Boy para esclarecer que ele não era melhor do que Júlio César Chávez também, e isso irritou do pote.

do pote não é o único que considera canelo um degrau abaixo de Julio Cesar Chavez e outros boxeadores mexicanos históricos como Ruben Olivares, Sal Sanchez, Juan Manuel Marquez ou Erik Morales. Essa foi a grande questão que David Faitelson colocou após a vitória de Canelo sobre Ryder.

“Com todo o respeito, vocês realmente acham que ‘Canelo’ está no mesmo nível de Julio Cesar Chavez, Ruben Olivares, Sal Sanchez, Juan Manuel Marquez ou Erik Morales?” escreveu Faitelson no Twitter.

Além disso, ele alegou que Alvarez‘declínio já começou’.

“Essa versão de ‘Canelo’ nem bate Dimitri Bivol ou David Benavidez”, postou o analista da ESPN no Twitter.