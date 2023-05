Brittany Mahomes é o centro das atenções no Kentucky Derby 2023

Tele 149º Kentucky Derbyviu alguns dos maiores nomes do esporte e do entretenimento se reunirem no Churchill Downs no fim de semana, com atletas e seus parceiros trazendo seu jogo de moda para o evento icônico.

Kansas City Chiefsquarterback Patrick Mahomes e a esposa dele Bretanha estavam entre os participantes repletos de estrelas, e o casal chamou a atenção com suas roupas deslumbrantes.

Instagram @brittanylynne

Bretanha vestiu um vestido rosa brilhante no Barnstable Brown gala em Véspera do Derby, antes de optar por um vestido violeta com bolsa combinando e chapéu rosa no dia da corrida. Enquanto isso, Patrick usava uma jaqueta xadrez leve sobre uma camisa azul, combinada com calças azuis.

Reunião do Green Bay Packers e declarações de moda roubam os holofotes no Kentucky Derby 2023

Mas não foram apenas os Mahomes que ganharam as manchetes no Derby. Las Vegas Raiders receptor largo Davante Adams reunido com ex Green Bay Packers companheiros de equipe Aaron Rodgers, Allen Lazard, David Bakhtiari, AJ Hawk, Bryan Bulagae Jimmy Graham, fazendo uma reunião dos mini-Packers no evento. O grupo ainda posou para uma foto juntos, eternizando a ocasião.

Buffalo Bills quarterback Josh Allen também fez uma declaração de moda no Derby, vestindo uma jaqueta pêssego e baunilha antes de vestir um terno verde claro mais neutro.

Enquanto isso, FOX Sports hospedar Joy Taylor deslumbrada com um elegante vestido preto no tapete vermelho, enquanto a locutora Kay Adams chamou a atenção com um vestido de lingerie como ela relatou de Churchill Downs na sexta.

Mas quando chegou o evento principal, todos os olhos estavam voltados para os cavalos. Mago emergiu como o vencedor do Kentucky Derbycom jóquei Javier Castelhano entregando um passeio soberbo para conquistar a vitória. Porém, foram os atletas e seus parceiros que roubaram a cena da pista, virando o 149º Kentucky Derby em um caso repleto de estrelas.