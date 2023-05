Camisa recordista de Wayne Gretzky do jogo final da NHL chega a leilão

Preparem-se, fãs de hóquei… a última camisa da lenda da NHL Wayne Gretzky usou durante o jogo final de sua carreira histórica está sendo oferecido publicamente pela primeira vez, e os fios podem ser seus – se você tiver bolsos cheios!

TMZ Sports é informado que a camisa de Gretzky – que ele vestiu em 1999, quando somou seu 2.857º ponto com uma assistência – agora está em disputa no Leilões de flanela cinza.

Gretzky vestiu a camisa, que apresenta sua assinatura manuscrita na etiqueta e a data do jogo, “4-18-99”, contra os Penguins no Madison Square Garden, e embora o time Rangers de Wayne tenha ficado aquém, perdendo por 2–1 na prorrogação, foi a despedida emocionada do “Grande” que roubou a noite.

A GFA diz que a icônica camisa azul nº 99 – completa com a palavra “Rangers” na frente e “Gretzky” nas costas – mostra sinais de uso no jogo. João Rosascoo antigo vice-presidente sênior de relações públicas do Rangers, autenticou a camisa com uma carta para a GFA.

Claro, Gretzky, que fez 18 jogos All-Star, é amplamente considerado o maior jogador de hóquei de todos os tempos… e um dos melhores atletas de todos os tempos.

Quão incrível ele era?

Wayne, o único jogador a marcar mais de 2.000 pontos, foi introduzido no Hockey Hall of Fame poucos meses depois de se aposentar… depois que os oficiais acenaram com o período de espera usual de 3 anos. A NHL também aposentou o número 99 em toda a liga … tornando WG o único jogador da NHL a ter conquistado essa honra.