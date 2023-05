Como Escrever uma Carta do Leitor: Estrutura, Características e Exemplos

A carta do leitor é um gênero textual presente no nicho jornalístico. Trata-se de um texto argumentativo de caráter opinativo que é tradicionalmente veiculado em jornais e revistas. Através desse gênero literário, o público leitor do meio jornalístico pode emitir a sua opinião acerta de um tema ou mesmo fazer uma crítica, elogio ou sugestão ao jornal ou revista em questão.

Nesse sentido, a principal função desse gênero epistolar é de apresentar um feedback do leitor. Geralmente os jornais e revistas reservam um espaço para a publicação desse texto que é enviado pelos leitores com objetivo de interagir com o meio de comunicação.

Assim, a carta do leitor apresenta argumentos do leitor que corroboram com o seu ponto de vista. Essa opinião pode ser contrária ou favorável ao exposto em uma matéria, artigo, reportagem, etc, publicado anteriormente, ou pode apenas solicitar que o jornal ou revista aborde algum tema do desejo do público, dar sugestão ou fazer uma crítica. Com isso, a carta do leitor proporciona uma troca entre o meio de comunicação e seu público.

Principais características

Por ser de caráter opinativo a carta do leitor é comumente escrita em 1ª pessoa. Trata-se de um texto curto já que o espaço reservado para a sua publicação em jornais e revistas é pequeno.

A linguagem ideal para esse gênero literário é simples e o mais direta possível, pois deve comunicar a um público amplo, além do próprio jornal que a recebe. Desse modo, a linguagem deve ser clara e objetiva, como requer um texto expositivo e argumentativo. Apesar de dispensar uma linguagem rebuscada, a carta do leitor conta com uma linguagem formal, evitando termos característicos da linguagem coloquial, gírias e xingamentos.

Além disso, normalmente, o texto trata de temas atuais, assuntos que estão em voga e que geram debate entre a população.

Estrutura

Já que esse gênero textual consiste em uma carta a sua estrutura conta essencialmente com um remetente, o leitor que escreve e envia o texto, e destinatário, o meio de comunicação ao qual o texto se endereça.

A estrutura da carta do leitor apresenta logo no início um elemento vocativo, que diz respeito ao nome da revista ou jornal e pode vir acompanhado de local e data. Nessa parte do texto, o leitor se dirige ao jornal com um cumprimento, como, por exemplo, “Caros editores da Revista Quero”.

Em seguida, o leitor apresenta um texto breve com introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução apresenta de forma breve o assunto explorado na carta, enquanto o desenvolvimento traz os argumentos do leitor que explicam e desenvolve a ideia central, a sua opinião sobre o assunto. Por fim, na conclusão, o leitor retoma de forma breve a opinião expressa e conclui o texto com uma sugestão ou questionamento.

A carta apresenta logo em seguida um cumprimento de despedida e a assinatura do leitor que pode escrever o seu nome completo sem abreviações ou até mesmo identificar-se apenas com as iniciais do seu nome. Após a assinatura, o leitor insere o local de onde escreve, caso ainda não tenha identificado no início do texto.

Exemplos



Texto 01:

“O TSE está fazendo campanha para comprarmos celular? Eu não tenho e não quero ter celular, não sou obrigado por lei a tê-lo. Porém sou obrigado por lei a votar, e agora? Estou numa pequena cidade do interior de São Paulo, fugindo do coronavírus, e fui ao cartório para justificar minha ausência no segundo turno. Mas ele estava fechado. Como um eleitor que não quer ter celular irá justificar sua ausência? Francisco José Bedê e Castro (São Paulo, SP).”

Texto 02:

“Olá,

Queria parabenizá-los pela belíssima e muito bem elaborada matéria da Revista

Capricho nº1259 que fala sobre as tendências da moda. Foi muito útil na hora de sair

para aquela ‘baladinha’ básica! Inclusive essas ‘makes’ servem para usar em qualquer

lugar e em qualquer hora do dia. Todas as minhas amigas ficaram me perguntando

se eu tinha contratado um maquiador (hahaha)! Aí eu respondo:

– Gente eu peguei de uma matéria fantástica da revista capricho.

Com toda sinceridade,

Joyce Coling e Carolina Chaves – Fortaleza, CE

Revista Capricho”.

