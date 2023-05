Damar Hamlin treina na prática de contas, parece afiado!

Damar Hamlin continua a dar passos em seu caminho para retornar à ação da NFL – na terça-feira, o defesa voltou a trabalhar no treino do Bills … e ele parecia BOM !!!

Pouco mais de quatro meses depois dele entrou em parada cardíaca no campo durante um jogo “Monday Night Football” … Hamlin estava fora das atividades organizadas da equipe de Buffalo – e embora não tenha participado totalmente do treino, ele ainda exibiu algum atletismo no treino.

Damar Hamlin esteve presente na #Contas OTAs vestindo uma camisa, sem protetores. Ele participou de alongamentos, agilidade e trabalho de condicionamento, além de exercícios individuais. @Batavia_Daily pic.twitter.com/3DqNkoErFU — Alex Brasky (@alexbrasky) 23 de maio de 2023

@alexbrasky

De acordo com os repórteres no local, Hamlin fez alguns exercícios calistênicos com seus companheiros de equipe, fez alguns trabalhos de agilidade … e até fez alguns exercícios com seus colegas DBs.

O vídeo do lado de fora mostra que o cara não parece ter perdido um passo desde sua morte em janeiro. 2 episódio médico … ele pegou a bola com facilidade e deu um grande impulso.

Damar Hamlin não fez muito no Bills OTA, mas fez MUITO ao mesmo tempo: pic.twitter.com/J1eBh8Piem —Josh Reed (@4JoshReed) 23 de maio de 2023

@4JoshReed

Após a prática, o treinador principal do Bills Sean McDermott insistiu que Hamlin não fez muito em campo … dizendo aos repórteres que eles estão levando as coisas muito devagar com o jogador de 25 anos.

“Estamos vivendo um dia de cada vez e apenas apoiando Damar de todas as maneiras possíveis”, disse McDermott.



Buffalo Bills

Por enquanto, não há cronograma público para um retorno oficial aos treinos – ou jogos, nesse caso – para a segurança dos Bills … embora os médicos o tenham liberado para jogar, e parece apenas uma questão de tempo até que ele um capacete e ombreiras amarrados.