Ex-GM do Suns e lenda do UT Lance Blanks morreu por suicídio, diz filha

Ex-gerente geral do Phoenix Suns Lance Blanks morreu por suicídio … sua filha revelou.

Em sua carta, Blanks Reed relembrou todos os bons momentos que teve com o pai … lembrando-se dele como “minha pessoa, meu ídolo, meu professor, meu melhor amigo e meu confidente”.

Lance estrelou na Univ. do Texas de 1988 a 1989 – e teve duas ótimas temporadas lá, ele foi introduzido no Hall of Honor da escola em 2007.