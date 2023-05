Jason Sudeikis e Olivia Wilde querem mover processo de babá para arbitragem

De acordo com novos documentos legais, obtidos pelo TMZ, Jason e Olivia dizem Érica Genaro A ação civil da empresa nunca deveria ter sido movida em um tribunal da Califórnia. Se ela quisesse processá-los, eles dizem que ela deveria ter resolvido sua questão em uma arbitragem privada em Nova York.

Jason e Olivia disseram ao TMZ … “É lamentável que esse assunto privado continue a aparecer na imprensa. Nosso foco tem sido e continuará a ser proteger firmemente nossa família diante de qualquer tipo de assédio. Estamos confiantes que as evidências apresentadas confirmarão nossa posição de arquivar sumariamente este caso e trazer paz à nossa família”.

Em seu processo, a babá também alegou que Jason desabafaria com ela sobre Olivia e Harry, aumentando um trabalho já estressante. Genaro diz que os profissionais médicos disseram a ela para fazer uma pausa no trabalho por causa do estresse e da ansiedade, e ela afirma que quando disse a Jason que iria se afastar, ele a demitiu na hora. Ela afirma que foi demitida injustamente e diz que Jason e Olivia violaram outras leis trabalhistas da Califórnia.