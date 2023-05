Odel Beckham Jr. Não enfrentará acusações depois que os promotores concluírem a investigação por agressão

Odell Beckham Jr. . está fora de perigo em seu caso de agressão … os promotores disseram esta semana que NÃO o acusarão criminalmente depois de concluir sua investigação sobre as alegações contra a estrela da NFL.

A investigação começou inicialmente em abril – depois que uma mulher alegou que Beckham colocou a mão em seu pescoço durante um encontro no Delilah, um restaurante popular em Los Angeles.

A mulher, de acordo com a polícia, afirmou que o campeão do Super Bowl de 30 anos foi até ela e agarrou sua garganta com uma leve pressão.