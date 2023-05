Universidade Federal de Santa Catarina oferece 630 oportunidades de graduação em Educação a Distância

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) está ofertando 630 vagas para ingresso em cursos de graduação ofertados na modalidade de Educação a Distância (EAD). De acordo com o cronograma, as inscrições para o processo seletivo especial serão recebidas até as 23h59 do dia 9 de maio, próxima terça-feira.

As opções, todas de licenciatura, são para as seguintes carreiras: Ciências Biológicas, Matemática, Filosofia e Letras (Língua Portuguesa).

Os interessados em participar da seleção deverão acessar o site da UFSC e realizar o preenchimento de formulário de inscrição. No momento do cadastro, além dos dados pessoais, os candidatos deverão indicar a opção de curso e gerar o boleto para o pagamento da taxa de inscrição.

Os candidatos não isentos deverão pagar uma taxa no valor de R$ 100,00 (cem reais) para efetivar o cadastro. O prazo máximo paga os pagamentos é 10 de maio.

Isenção da taxa

Os estudantes de baixa renda puderam solicitar a isenção até o dia 28 de abril. Conforme indicado no edital, têm direito ao benefício os candidatos oriundos de escola pública (ou com bolsa 100% em escola particular), com renda familiar de até 1,5 salário mínimo por pessoa e/ou que possuam número NIS do Cadastro Único do Governo (CadÚnico).

Processo de seleção

A classificação dos inscritos irá considerar o desempenho obtido pelos estudantes em provas sobre conteúdos do Ensino Médio aplicadas pela UFSC.

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas será realizada no dia 18 de junho de 2023. O cronograma indica ainda que a aplicação terá quatro horas de duração e será no período da tarde, das 14h às 18h.

Os locais de prova serão nos seguintes municípios do Estado de Santa Catarina: Araranguá, Balneário Piçarras, Braço do Norte, Canelinha, Canoinhas, Criciúma, Indaial, Joinville, Lages, Laguna, Otacílio Costa, Palhoça, Ponte Serrada, Praia Grande, Tubarão e Videira e no município de Pato Branco, no Paraná.

Conforme as orientações da UFSC, no dia da prova, os candidatos, além de apresentarem documento de identificação e a confirmação de inscrição definitiva, precisam ficar atentos às recomendações relacionadas à vacinação contra covid-19.

O candidato deverá apresentar o cartão de vacinação com comprovação da segunda dose ou ciclo completo (1ª, 2ª e 3ª doses). Quem não conseguir cumprir essa exigência deverá apresentar teste negativo para covid, com laudo nominal, realizado até 72 horas antes do dia 18 de junho deste ano.

Composição das provas

A composição das provas varia de acordo com o curso. Desse modo, os candidatos aos cursos de Ciências Biológicas, Matemática e Filosofia responderão a uma prova de Redação em Língua Portuguesa e 30 questões, divididas em 3 grupos:



1) Língua Portuguesa – 8 questões;

2) Conhecimentos específicos – 10 questões;

3) Conhecimentos Gerais (Matemática, Física, Biologia, Química, História, Geografia) – 12 questões.

A prova dos candidatos ao curso de Letras – Língua Portuguesa contará com uma Redação em Língua Portuguesa e 30 questões objetivas divididas em 2 grupos:

1) Língua Portuguesa – 18 questões;

2) Conhecimentos Gerais (Matemática, Física, Química, Biologia, História, Geografia) – 12 questões.

Vagas e resultados

Ao todo, a UFSC está ofertando 630 vagas nos cursos de licenciatura EAD. As oportunidades estão distribuídas entre os polos presenciais de 16 municípios de Santa Catarina e um do Paraná.

Haverá reserva de 50% das vagas para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas da rede pública. Dentre essas vagas há percentual exclusivo para candidatos pretos, pardos e indígenas, pessoas com deficiência e/ou com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a um 1,5 salário mínimo per capta.

A divulgação do gabarito preliminar está prevista para o dia 18 de junho, após a aplicação das provas. Caberá interposição de recurso. A UFSC ainda não informou a data de divulgação do resultado final.

Acesse o edital do processo seletivo na íntegra para mais detalhes.

