Vencedora do ‘American Idol’, Sam diz que está cantando no metrô de Nova York por dinheiro

Ex-vencedor do “American Idol” Samantha “Just Sam” Diaz está vivendo um caso grave de déjà vu … ela diz que está cantando no metrô de Nova York por dinheiro.

Apenas três anos depois de vencer o “Idol” em 2020, Sam diz que voltou a exibir seus cachimbos nas estações de metrô … ganhando a vida com o dinheiro e as moedas que as pessoas deixam em sua caixa de doações.



Reproduzir conteúdo de vídeo



Instagram / @samanthadiaz

Just Sam está documentando seu momento de círculo completo nas mídias sociais … postando clipes em sua página do Instagram mostrando-a fazendo covers de diferentes músicas nas estações de metrô de Nova York.

Em uma legenda excluída desde então, Sam diz que estava envergonhada por voltar a cantar no metrô depois de vencer a famosa competição de canto de realidade.

De acordo com O sola legenda excluída de Sam dizia: “Em 2021, eu estava super envergonhado por voltar aos trens. Não queria que as pessoas soubessem que eu realmente precisava do dinheiro. Não queria que as pessoas soubessem que era ‘ t t opcional. Fiquei desapontado comigo mesmo por me permitir cair tão baixo depois de vencer o Idol, mas então tive que pegar leve comigo e lembrar que comecei minha jornada com o Idol aos 20 anos de idade.

Sam venceu o “Ídolo” no auge da pandemia, durante uma temporada de 2020 que foi remota no meio da temporada, e os competidores se apresentaram isolados. Ela venceu o vice-campeão Arthur Gunn para vencer a 18ª temporada do programa.