11 maneiras de corrigir visualizações de rolos do Instagram que não aparecem no Android e iPhone

Os usuários estão demonstrando grande interesse no recurso Instagram Reels. Muitos usuários que acompanham o Reels começaram a criar Reels para se popularizar e se tornar um influenciador, por meio do qual também conseguem seguidores e dinheiro na plataforma. Milhões de usuários estão usando o Instagram para vários propósitos. Alguns usuários usam a plataforma para se comunicar com seus amigos, enquanto outros exploram as diferentes coisas da plataforma.

O Instagram Reels é um dos recursos mais populares que os usuários adoram. Muitos usuários também estão criando Instagram Reels para os usuários que assistem ao seu conteúdo. Os usuários relataram alguns problemas com o Instagram Reels. Os usuários relataram que as exibições de rolos/vídeos do Instagram não estão sendo exibidas na plataforma.

Os usuários estão preocupados se o reel não está funcionando bem ou se é algum aviso de que eles estão entrando em seus vídeos/reels. Neste guia, estamos aqui com o guia onde listaremos todos os motivos que estão disponíveis para o Instagram Reels Views não aparecer. Também listaremos os métodos que você pode implementar para resolver o problema em seu sistema. Então, vamos começar com ele.

Razões por trás das exibições de bobinas/vídeos do Instagram que não são exibidas

Muitos usuários relataram que as exibições de rolos/vídeos do Instagram não estão aparecendo quando estão verificando. O problema ocorre depois que os usuários tentam verificar as visualizações do vídeo. Muitos usuários também estão enfrentando o mesmo problema em seus dispositivos. Os usuários relataram os motivos da causa do problema que listaremos abaixo. Certifique-se de verificá-los, pois isso o ajudará a resolver o problema facilmente.

Alguns bugs podem estar presentes no aplicativo, devido aos quais as visualizações não estão aparecendo.

Os rolos/vídeos do Instagram podem não ter visualizações.

Você não atualiza o aplicativo há muito tempo.

Existem alguns problemas de internet, então o aplicativo Instagram não está funcionando corretamente.

Seu dispositivo tem alguns pequenos bugs.

Corrigir bobinas do Instagram que não mostram a contagem de visualizações 2023

Os usuários estão procurando maneiras de resolver o problema em seu aplicativo. Listamos os métodos abaixo pelos quais você poderá resolver o problema facilmente.

Forçar o fechamento e iniciar o aplicativo

Os usuários que estão enfrentando o problema podem tentar reiniciar o aplicativo em seus dispositivos. Há chances de que o problema de visualizações não exibidas nos rolos/vídeos esteja ocorrendo devido a alguns pequenos bugs no aplicativo. Assim, se você reiniciar o aplicativo nesse momento, há chances de que o problema seja resolvido. Sugerimos a todos os usuários que estão enfrentando esse problema que fechem e iniciem o aplicativo em seus dispositivos para verificar se o problema foi resolvido ou não. Muitos usuários tentaram fazer isso em seus dispositivos e conseguiram resolver o problema depois disso.

Limpar cache

Se você estiver enfrentando um problema com seu aplicativo do Instagram, sugerimos que tente limpar o cache do aplicativo. Ao limpar o cache do aplicativo, você poderá resolver quaisquer pequenos bugs ocorridos devido aos arquivos de inicialização. Há chances de que os arquivos de cache do aplicativo Instagram possam ter sido corrompidos e, devido a isso, você está enfrentando o problema. Portanto, se você limpar o cache do aplicativo, o problema será resolvido. Portanto, tente limpar o cache do aplicativo e verifique se o problema foi resolvido.

Verifique a conexão com a Internet

Os usuários que estão recebendo o problema de exibições de vídeo/reel não aparecendo podem tentar verificar a conexão com a Internet em seus dispositivos. Há chances de que os componentes não estejam funcionando em seu telefone devido a problemas na Internet e você esteja enfrentando esses problemas com o aplicativo.

É por isso que será melhor para os usuários verificar a conexão com a Internet para garantir que eles estejam conectados com uma conexão de alta estabilidade. Tente o próximo método depois de verificar a conexão com a Internet e funcionar bem. No entanto, se a conexão com a Internet não estiver funcionando corretamente, você terá que consertá-la. Caso contrário, as visualizações não serão exibidas nos rolos/vídeos.

Saia e entre novamente

Os usuários que enfrentam o problema devem tentar sair e fazer login em suas contas novamente. Se a sessão da sua conta expirou, as exibições do vídeo e dos rolos não serão carregadas. Assim, saia da sua conta no aplicativo e faça o login novamente. Os usuários tentaram fazer isso e conseguiram resolver o problema sem problemas.

Aqueles que não atualizam seu aplicativo há muito tempo devem verificar as atualizações do aplicativo. Esperamos que você não atualize o aplicativo há muito tempo e é por isso que está recebendo o problema. Recentemente, muitos usuários relataram o mesmo problema com seus aplicativos. No entanto, o problema foi resolvido assim que eles atualizaram o aplicativo do dispositivo. Assim, sugerimos que você vá até a loja de aplicativos e verifique as atualizações do aplicativo. Se houver alguma atualização disponível para o aplicativo, faça o download.

Reinicie seu dispositivo

Alguns usuários relataram que, ao reiniciar seus dispositivos, conseguiram resolver o problema. Isso pode acontecer se houver algum problema com o seu dispositivo. Nesse caso, podemos esperar que haja alguns pequenos bugs no seu dispositivo e, devido a isso, você está recebendo o problema. Assim, sugerimos que você reinicie o dispositivo e verifique se o problema foi resolvido. Este é um dos métodos de solução de problemas mais simples que todos devem tentar se estiverem enfrentando algum problema.

Reinstale o aplicativo

Se você tentou os métodos acima e ainda enfrenta o mesmo problema, sugerimos que você reinstale o aplicativo em seu dispositivo para garantir que não haja problemas devido aos arquivos do aplicativo instalado. Há chances de que os arquivos do aplicativo não tenham sido instalados corretamente, devido ao qual o aplicativo não está funcionando. Portanto, desinstale o aplicativo e instale-o novamente em seu sistema para verificar se o problema foi resolvido ou não.

Espere Às Vezes

Os usuários que ainda enfrentam o problema devem aguardar algum tempo, pois há chances de que alguma manutenção esteja ocorrendo, devido à qual os usuários não conseguem ver as visualizações em suas contas do Instagram.

Verifique se há interrupções do servidor

Se você está enfrentando o problema, há chances de que ele esteja ocorrendo devido a interrupções do servidor do aplicativo Instagram. Os usuários que não sabem, os usuários básicos do Instagram, estão aumentando rapidamente. Há chances de que alguma manutenção ou atualização do servidor esteja ocorrendo e você esteja enfrentando alguns problemas.

Sugeriremos a todos os usuários que estão recebendo o problema que verifiquem as interrupções do servidor do aplicativo. Se alguma interrupção do servidor estiver ocorrendo, você provavelmente enfrentará o problema. Além disso, se o problema do servidor estiver acontecendo, você deverá aguardar até que seja corrigido. Você não pode corrigir o problema usando os métodos de solução de problemas listados no guia quando a interrupção do servidor está ocorrendo.

Confira em outras plataformas

Os usuários também podem tentar verificar as visualizações dos vídeos e bobinas nas diferentes plataformas. Há chances de que as exibições de vídeos e bobinas sejam exibidas em outros dispositivos.

Se você ainda estiver enfrentando o mesmo problema de visualizações não exibidas, sugerimos que entre em contato com a equipe de suporte do aplicativo Instagram. Há chances de que esse problema esteja ocorrendo apenas com você, e a equipe de suporte poderá ajudá-lo a corrigi-lo. Assim, tentando fazer isso e aguardando a solução da equipe de suporte.

Empacotando

Se você estiver com problemas para verificar as exibições de seus vídeos e bobinas, reunimos um guia útil com etapas para tentar resolver o problema. Esperamos que este guia seja útil para você. É tudo por agora.

