Agentes de Saúde e de Endemias da Prefeitura de Penedo finalizam curso técnico com Feira de Saúde

Assessoria SEMS Penedo

Quem passou nesta terça-feira, 13, pela Praça Comendador Peixoto, no Centro de Penedo, se deparou com a Feira de Saúde, onde Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE) encerram o curso técnico Saúde com Agente.

Com o objetivo de melhorar os indicadores de saúde e a qualidade dos serviços da Atenção Primária para a população, a qualificação beneficia trabalhadores e trabalhadoras da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS).

Na Feira da Saúde, as pessoas receberam vacina contra Covid-19 e Influenza e informações sobre combate à dengue, hipertensão arterial, tuberculose, esquistossomose, hanseníase, gravidez na adolescência, aleitamento materno e Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

O avanço é resultado da parceria entre a UFRGS, o Ministério da Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) com o Curso Técnico em Agente Comunitário de Saúde e Curso Técnico em Vigilância em Saúde, com ênfase no Combate às Endemias.

“Nós agentes de saúde e de endemias fizemos o curso técnico durante dez meses com nossas preceptoras, com aulas práticas e teóricas, e a Feira da Saúde é o momento para mostrarmos todos os conhecimentos adquiridos durante o curso”, disse a agente comunitária de saúde, Darliana Paulina.

Ao todo, 84 ACSs e 17 ACEs da SEMS Penedo participaram do curso técnico, sendo a Feira da Saúde promovida com apoio da Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola (Semada) e da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ).

Texto Gabriela Flores – jornalista e social media SEMS Penedo

Fotos Deywisson Duarte/Secom PMP