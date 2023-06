Arnold Schwarzenegger acredita que poderia ser presidente dos EUA: vejo tão claramente como poderia vencer aquela eleição

Arnold Schwarzeneggerque está na boca de todos desde o lançamento de seu novo Série da Netflix ‘Fubar’ em 25 de maio, além de ator conhecido, teve um passado de político.

Especificamente, o ‘Terminator’ foi governador do estado da Califórnia de outubro de 2003 a janeiro de 2011, após dois mandatos.

Sua paixão pela política vem de longe. Na verdade, Schwarzeneggerque é membro do Partido Republicano, ficou conhecido mundialmente em 1988, quando apoiou o então vice-presidente dos Estados Unidos George HW Bush em um comício.

Na verdade, ele foi nomeado por Bush como presidente do Conselho de Saúde, Fitness e Esportes, cargo que ocupou de 1990 a 1993.

acredita que pode ser presidente

Em um episódio recente de ‘Quem está falando com Chris Wallace?’ Arnie respondeu à pergunta do anfitrião sobre se ele sentia que poderia se tornar presidente.

“Bem, sim, claro. Quero dizer, acho que o campo estava aberto em 2016. E acho que o campo está aberto agora. Quero dizer, pense nisso agora. Quem está aí? Realmente não há uma pessoa que pode unir todos”, afirmou.

“Quem está aqui hoje que as pessoas dizem ok, ele não é muito velho ou não é muito isso ou aquilo, ou é aquilo porque agora é uma questão sobre quem você vota contra do que em quem você vota.”

Quando Wallace perguntou especificamente sobre a eleição presidencial de 2024, Schwarzenegger respondeu: “Absolutamente.”

“Coloque-me porque é um acéfalo. Eu vejo tão claramente como eu poderia ganhar aquela eleição.

“É como eu e a Califórnia. Ao concorrer a governador, ficou claro que as pessoas estão procurando uma nova resposta, não uma ala direita ou esquerda, mas alguém que possa unir a nação.”

Ele não pode ser presidente

No entanto, o ator não pode ser presidente. A Constituição dos Estados Unidos não permite, pois é requisito fundamental ter nascido nos Estados Unidos para ser eleito, e Schwarzenegger nasceu na Áustria.