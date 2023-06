As 5 principais maneiras de corrigir o site TWC que não está funcionando (2023)

TWC significa Texas Workforce Commission. O site serve como meio central para todos os residentes do Texas que estão trabalhando para o governo ou procurando emprego. O site também serve como base para benefícios de desemprego, juntamente com muitas coisas adicionais. No entanto, às vezes há reclamações de que o site da TWC não está funcionando.

Se você também está enfrentando o problema de o site do TWC não funcionar, não tema. Você não está sozinho. Na verdade, muitas pessoas estão procurando agora como consertar o site TWC que não está funcionando. Dito isso, vamos começar nosso guia.

Por que o site do TWC não está funcionando?

O site do TWC pode não estar funcionando devido a uma conexão de internet lenta ou você está usando uma VPN. Às vezes, você pode não saber, mas seu navegador está cheio de cache corrompido e isso está causando muitos problemas.

Outra coisa que notamos é que os usuários não atualizam seus navegadores da web. Se o seu navegador da Web não foi atualizado por algum tempo, como 3 meses ou mais, agora é hora de atualizá-lo porque os sites geralmente incorporam novos recursos que geralmente não são suportados em navegadores antigos.

Por fim, às vezes até o site da Comissão de Força de Trabalho do Texas é o culpado porque seus servidores estão inativos. Nesse caso, você só precisa esperar até que as coisas se acertem.

No entanto, como você já está frustrado com o problema, sem perder mais tempo, vamos começar a corrigir o problema do site TWC que não está funcionando.

Como corrigir o site TWC não está funcionando 2023

Se você está cansado do site TWC não funcionar, agora é hora de começar a consertá-lo. No entanto, certifique-se de passar por todas as correções listadas neste guia.

Correção 1: verifique sua Internet

Se você costuma enfrentar problemas ao tentar trabalhar com o site da TWC, é muito possível que sua internet esteja lenta. Nestes tempos rápidos, internet lenta é a pior coisa que alguém pode ter. E se você tiver uma conexão lenta com a Internet, perderá muitas coisas preciosas e importantes da vida, incluindo a obtenção de benefícios de desemprego no Texas.

Se você não sabe que sua internet está lenta, você pode acessar o site do Speedtest e verificar sua conexão com a internet. Nesse site, clique em Ir e a velocidade da sua internet será verificada. Se a velocidade estiver abaixo de 5 Mbps, é mais provável que você enfrente problemas como o site TWC não funcionar.

A melhor maneira de consertar a internet lenta é conectar-se a uma rede Wi-Fi. Se o Wi-Fi não estiver disponível, fale com seu ISP e peça para alterar seu plano. Caso a velocidade da Internet esteja boa do seu lado, passe para a próxima correção.

Correção 2: limpar dados do navegador

Na maioria das vezes, seu navegador da web é o culpado por não conseguir acessar o site da TWC. Se isso for verdade, você pode achar difícil acessar até mesmo outros sites. Enquanto a maioria dos sites não abre, outros sites ficam lentos e até mesmo a barra de rolagem não funciona.

Se você também está enfrentando os mesmos problemas, vale a pena limpar os dados do navegador e tentar trabalhar com o site TWC novamente. Aqui estão as etapas para limpar os dados de navegação:

Abra o Google Chrome. Clique no três pontos no canto superior direito. Agora, mude para o Privacidade e segurança guia do lado esquerdo. Depois disso, clique em Limpar dados de navegação. Olhando a foto abaixo, marque tudo. Clique em Apagar os dados. Reinicie seu navegador.

Depois que o navegador for reiniciado, você poderá fazer login novamente no site oficial do TWC e verificar se está funcionando novamente ou não. Se não, prossiga com a próxima correção.

Na maioria das vezes, os usuários se esquecem de atualizar seus navegadores da web. Embora a atualização do sistema operacional seja necessária, manter os aplicativos atualizados é igualmente importante. Se você não atualiza seu navegador há algum tempo, ou nem se lembra de fazer algo parecido, agora é hora de atualizá-lo. Aqui estão as etapas para atualizar seu navegador da web:

Abra o Google Chrome. Clique nos três pontinhos no canto superior direito. No menu suspenso, leve o mouse para Ajuda. Clique em Sobre o Chrome. Depois de clicar nele, o Google Chrome começará a baixar a atualização. Uma vez feito, ele irá instalá-lo automaticamente e reiniciar o navegador.

Quando o seu navegador estiver atualizado, você pode acessar o site do TWC e verificar se está funcionando ou não. Se não, prossiga com a próxima correção.

Correção 4: Use Esqueceu a Senha

Se você não conseguir usar o site da TWC devido a uma senha ou ID de usuário esquecida, será necessário solicitar uma nova. Se você não conseguir solicitar um novo e achar que o site do TWS não está funcionando, isso está errado. Caso você não saiba como redefinir a senha, veja como fazê-lo:

Primeiro de tudo, abra seu navegador de internet. Agora, clique neste link. Este é o site de login do TWC. Clique em Esqueceu sua senha se você não se lembra da sua senha. Clique em Esqueci o ID do usuário se você não se lembra do seu ID de usuário.

Quando terminar, clique no e-mail recebido e confirme a ativação da sua conta. Quando isso for feito, você verá que o site do TWC está funcionando perfeitamente.

Se a velocidade da Internet estiver boa, agora você deve descobrir qual é o problema exato que está enfrentando. Um dos problemas mais comuns é não conseguir fazer logon na Texas Workforce Commission. Se esse também for o seu problema, você terá que entrar em contato com o suporte técnico do site e solicitar uma solução. É possível que seu ID não tenha sido criado corretamente.

Às vezes, o site do TWC não funciona. O problema geralmente está do lado deles e você não pode fazer muito naquele momento. Você pode entrar em contato com seus colegas para saber se eles também estão enfrentando o mesmo problema. Se assim for, vale a pena esperar algum tempo até que as coisas voltem aos trilhos.

A linha inferior | Twc.texas.gov desativado hoje

Bem, isso é tudo que temos aqui sobre como você pode consertar se o site do TWC não estiver funcionando. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda tiver alguma dúvida ou pergunta, não deixe de comentar abaixo.

