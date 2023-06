CONFIRMADO! ANTECIPAÇÃO dos cadastros do Minha Casa Minha Vida é feita facilitando os créditos

O Governo Federal tem buscado incentivar o cadastro de novos beneficiários no programa Minha Casa, Minha Vida, visando gerar empregos, além de promover o desenvolvimento do país em questões relacionadas à economia e inclusão social.

Novo Programa Minha Casa Minha Vida: incentivo ao desenvolvimento econômico e social

Conforme informações oficiais, a expectativa é que, até 2026, pelo menos 2 milhões de imóveis sejam financiados por meio desse programa. Para isso, o poder público tem investido nesse sistema de moradia popular, que passou por uma reestruturação recente.

O novo programa

Com a substituição do antigo Casa Verde e Amarela, o novo programa Minha Casa, Minha Vida foi recriado por meio de uma Medida Provisória, estabelecendo cinco linhas de ação para facilitar o acesso à moradia:

Subsídio parcial ou total para unidades habitacionais novas em áreas urbanas ou rurais;

Locação social de imóveis em áreas urbanas;

Provisão de lotes urbanizados;

Melhoria habitacional em áreas urbanas e rurais.

Cadastros disponíveis e alternativas de financiamento

Atualmente, já estão disponíveis alguns cadastros do Minha Casa, Minha Vida, que se aplicam às obras do programa que estavam paralisadas e agora estão sendo retomadas. Dessa forma, os interessados possuem algumas alternativas para antecipar o processo de financiamento, reduzindo a dependência do poder público.

Requisitos de acesso ao programa

De forma geral, os requisitos do programa estão principalmente relacionados à renda familiar. Em suma, o governo estabeleceu três faixas de renda mensal para o enquadramento nos cadastros do Minha Casa, Minha Vida.



Essas faixas têm como objetivo abranger famílias com diferentes níveis de renda, proporcionando oportunidades de acesso à moradia adequada. A divisão das faixas de renda é a seguinte:

Faixa Urbano 1: voltada para aqueles que possuem uma renda bruta familiar mensal de até R$ 2.640;

Faixa Urbano 2: abrange famílias com renda bruta mensal entre R$ 2.640,01 e R$ 4.400;

Faixa Urbano 3: voltada para famílias com renda bruta mensal entre R$ 4.400,01 e R$ 8.000.

Sobre as faixas voltadas para o programa no segmento rural

A primeira faixa rural requer uma renda bruta familiar anual até R$ 31.680. Já no que tange a faixa 2, a renda bruta anual da família deve ser de R$ 31.680,01 até R$ 52.800. Por fim, a faixa 3 abrange uma renda bruta familiar anual de R$ 52.800,01 até R$ 96.000.

Prioridade na entrega do título de propriedade

Aqueles que realizarem os cadastros do Minha Casa, Minha Vida devem estar atentos à ordem de prioridade para a liberação do título de propriedade. Dessa maneira, governo estabeleceu critérios preferenciais para a entrega da escritura, priorizando:

Famílias com mulheres como responsáveis pela unidade familiar;

Famílias que incluam pessoas com deficiência, idosos, crianças e adolescentes;

Famílias em situação de risco e vulnerabilidade;

Famílias em situação de calamidade;

Famílias em deslocamento involuntário devido a obras públicas federais;

Famílias em situação de rua.

Antecipação do financiamento do Minha Casa Minha Vida

A fim de obter um financiamento imobiliário mais rápido, recomenda-se que aqueles que desejam antecipar os cadastros do Minha Casa, Minha Vida busquem os bancos ou construtoras parceiras.

Isso ocorre porque o cadastro na prefeitura depende do início da obra do condomínio e da disponibilidade do imóvel para compra e moradia.

Desse modo, ao entrar em contato com a Caixa Econômica ou o Banco do Brasil, o interessado deve ter em mente um imóvel dentro dos limites de financiamento estabelecidos.

Uma ampla oportunidade para o cidadão que deseja adquirir um imóvel

O programa Minha Casa, Minha Vida, por meio de sua reestruturação, tem se mostrado uma importante ferramenta para promover o desenvolvimento econômico e social no país, visto que com as diversas linhas de ação estabelecidas e a possibilidade de antecipação do financiamento, espera-se que cada vez mais pessoas possam se beneficiar desse programa e realizar o sonho da casa própria.